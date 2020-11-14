В Україні 12,5 тисячі випадків коронавірусу за добу.

Упродовж минулої доби в України зафіксували 12 524 захворювання на COVID-19. Учорашній максимум перевищено майже на 800 добових випадків – новий рекорд пандемії. Загальна кількість підтверджених захворювань сягла 525 176.

Про це йдеться у даних, оприлюднених у суботу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Найбільшу кількість добових захворювань виявили у Києві (1053), у Запорізькій (805), Одеській (758) та Харківській (749) областях.

Попередньої доби констатували смерть 191 людини. Загалом за час пандемії внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною інфекцією, померло 9508 людей.