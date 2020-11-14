Галицькі хроніки COVID-19: 14 листопада.

Станом на 09:00 14 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 87 308 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1472​ нові випадки: 593 –​ на Івано-Франківщині, 561 – на Львівщині (проведено 2918 ПЛР-досліджень) та 318​ – на Тернопіллі (проведено 948 ПЛР-досліджень)​.

 

 

За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: 17 людей померло на Львівщині, п'ять – на Тернопільщині та cім – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

14 листопада (09:00): 23 330 випадків, 318 нових

м. Тернопіль – 69 осіб

Бережанський район – 39 осіб

Борщівський район – 22 особи

Бучацький район – 14 осіб

Гусятинський район – 12 осіб

Заліщицький район – 15 осіб

Збаразький район – 14 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Кременецький район – 14 осіб

Лановецький район – 14 осіб

Монастириський район – 24 особи

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 9 осіб

Тернопільський район – 17 осіб

Чортківський район – 26 осіб

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

14 листопада (09:00): 36 561 випадок, 561 новий

м. Львів – 198 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Буський район – 4 особи

Городоцький район – 25 осіб

Дрогобицький район – 38 осіб

Жидачівський район – 6 осіб

Жовківський район – 17 осіб

Золочівський район – 1 особа

Кам'янко-Бузький район – 26 осіб

Миколаївський район – 40 осіб

Мостиський район – 6 осіб

Перемишлянський район – 10 осіб

Пустомитівський район – 62 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 12 осіб

Сколівський район – 4 особи

Сокальський район – 28 осіб

Стрийський район – 11 осіб

Яворівський район – 71 особа

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

14 листопада (09:00): 27 417 випадків, 593 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

14.11.2020

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