Галицькі хроніки COVID-19: 14 листопада.

Станом на 09:00 14 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 87 308 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1472 нові випадки: 593 – на Івано-Франківщині, 561 – на Львівщині (проведено 2918 ПЛР-досліджень) та 318 – на Тернопіллі (проведено 948 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 29 летальних випадків: 17 людей померло на Львівщині, п'ять – на Тернопільщині та cім – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 листопада (09:00): 23 330 випадків, 318 нових
м. Тернопіль – 69 осіб
Бережанський район – 39 осіб
Борщівський район – 22 особи
Бучацький район – 14 осіб
Гусятинський район – 12 осіб
Заліщицький район – 15 осіб
Збаразький район – 14 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Кременецький район – 14 осіб
Лановецький район – 14 осіб
Монастириський район – 24 особи
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 9 осіб
Тернопільський район – 17 осіб
Чортківський район – 26 осіб
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 листопада (09:00): 36 561 випадок, 561 новий
м. Львів – 198 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Буський район – 4 особи
Городоцький район – 25 осіб
Дрогобицький район – 38 осіб
Жидачівський район – 6 осіб
Жовківський район – 17 осіб
Золочівський район – 1 особа
Кам'янко-Бузький район – 26 осіб
Миколаївський район – 40 осіб
Мостиський район – 6 осіб
Перемишлянський район – 10 осіб
Пустомитівський район – 62 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 12 осіб
Сколівський район – 4 особи
Сокальський район – 28 осіб
Стрийський район – 11 осіб
Яворівський район – 71 особа
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
14 листопада (09:00): 27 417 випадків, 593 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 14 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
14.11.2020