Галицькі хроніки COVID-19: 13 листопада.

 

Станом на 09:00 13 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 85 836 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1251​ новий випадок: 572 –​ на Івано-Франківщині, 465 – на Львівщині (проведено 3595 ПЛР-досліджень) та 214​ – на Тернопіллі (проведено 1152 ПЛР-досліджень)​.

 

 

За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 12 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та cім – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

13 листопада (09:00): 23 012 випадків, 214 нових

м. Тернопіль – 48 осіб

Бережанський район – 2 особи

Борщівський район – 18 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 28 осіб

Заліщицький район – 7 осіб

Збаразький район – 3 особи

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 5 осіб

Кременецький район – 7 осіб

Лановецький район – 12 осіб

Підволочиський район – 13 осіб

Підгаєцький район – 10 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 31 особа

Чортківський район – 12 осіб

Шумський район – 6 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

13 листопада (09:00): 36 000 випадків, 465 нових

м. Львів – 214 осіб

Бродівський район – 8 осіб

Буський район – 9 осіб

Городоцький район – 7 осіб

Дрогобицький район – 25 осіб

Жидачівський район – 12 осіб

Жовківський район – 28 осіб

Золочівський район – 10 осіб

Кам'янко-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 24 особи

Мостиський район – 11 осіб

Перемишлянський район – 15 осіб

Пустомитівський район – 25 осіб

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 18 осіб

Старосамбірський район – 1 особа

Стрийський район – 18 осіб

Турківський район – 1 особа

Яворівський район – 30 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

13 листопада (09:00): 26 824 випадки, 572 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

 

13.11.2020

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