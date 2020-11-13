Галицькі хроніки COVID-19: 13 листопада.

Станом на 09:00 13 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 85 836 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1251 новий випадок: 572 – на Івано-Франківщині, 465 – на Львівщині (проведено 3595 ПЛР-досліджень) та 214 – на Тернопіллі (проведено 1152 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 21 летальний випадок: 12 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та cім – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан становить 2,1%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 листопада (09:00): 23 012 випадків, 214 нових
м. Тернопіль – 48 осіб
Бережанський район – 2 особи
Борщівський район – 18 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 28 осіб
Заліщицький район – 7 осіб
Збаразький район – 3 особи
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 5 осіб
Кременецький район – 7 осіб
Лановецький район – 12 осіб
Підволочиський район – 13 осіб
Підгаєцький район – 10 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 31 особа
Чортківський район – 12 осіб
Шумський район – 6 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 листопада (09:00): 36 000 випадків, 465 нових
м. Львів – 214 осіб
Бродівський район – 8 осіб
Буський район – 9 осіб
Городоцький район – 7 осіб
Дрогобицький район – 25 осіб
Жидачівський район – 12 осіб
Жовківський район – 28 осіб
Золочівський район – 10 осіб
Кам'янко-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 24 особи
Мостиський район – 11 осіб
Перемишлянський район – 15 осіб
Пустомитівський район – 25 осіб
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 18 осіб
Старосамбірський район – 1 особа
Стрийський район – 18 осіб
Турківський район – 1 особа
Яворівський район – 30 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
13 листопада (09:00): 26 824 випадки, 572 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 13 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
13.11.2020