Кремлівські гакери атакували дослідників вакцин від COVID-19.

Про це говориться в заві одного з керівників корпорації Microsoft.

 

                                     Том Бьорт

 

Корпорація Microsoft за останні місяці зафіксувала низку гакерських атаки на фармацевтичні компанії і розробників вакцин від коронавіруса. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на особистий блог віце-президента корпорації Тома Бьорта (Tom Burt). Він повязав ці кібератаки зі спецслужбами Росії і КНДР.

 

У спробах атак Том Бьорт звинуватив три групи – Strontium російського походження, а також Zinc і Cerium з Північної Кореї. Strontium також відома як Fancy Bear, її звинувачують у зламі серверів керівництва Демократичної партії США перед виборами 2016 року.

 

Цього разу цілями гакерів, за словами Бьорта, були сім великих компаній в Канаді, Франції, Індії, Південній Кореї і Сполучених Штатах. Більшість з них проводять на різних стадіях клінічних досліджень вакцини від COVID-19, одна – дослідницька компанія, яка бере участь у випробуваннях, і ще одна розробила тест на коронасвірус. У багатьох з них укладені контракти з урядами різних західних країн на роботи, пов'язані з дослідженням коронавірусу.

 

Strontium використовувала технології з підбору паролів password spray і brute force, щоб залогінитися в атакованих системах, уточнили в Microsoft.

 

Група Zinc використовувала фішинґові посилання, розсилаючи фальшиві листи про вакансії від імені рекрутерів. Cerium також використовує фішинґ в листах з темами про COVID-19 від імені представників ВООЗ.

 

«Більшість з цих атак були заблоковані системою захисту, розробленою в Microsoft», – написав Бьорт. Корпорація повідомила про атаки всі компанії, які стали цілями гакерів.

 

Коментуючи на прохання журналістів блог Тома Бьорта, посольство Росії у Вашінґтоні, яке неодноразово заперечувало звинувачення у причетності Росії до кібератак, заявило, що до своїх попередніх спростувань «нічого не може додати».

 

Нагадаємо, що у вересні цього року Microsoft попереджала, що гакери з Росії, Китаю та Ірану намагалися атакувати системи, пов'язані з майбутніми виборами в США, а також, що група Strontium атакувала понад 200 організацій, у тому числі політичних, протягом року.

 

13.11.2020

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