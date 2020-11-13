Уряд Киргизії попросив громадян офірувати гроші на виплату держборгу.

Це не перша спроба влади погасити зовнішній борг країни за рахунок коштів простих громадян.

Міністерство фінансів Киргизії відкрило два рахунки для пожертвувань громадян на виплату державного боргу і покриття бюджетних витрат. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg. Влада просить «кожного небайдужого громадянина, котрий щиро бажає зробити свій внесок у вирішення загальної проблеми», переказувати гроші на зазначені конта.

Про цю ініціативу на пресконференції в п’ятницю, 13 листопада, повідомив виконувач обов'язків президента прем'єр-міністр Садир Жапаров. «Це ініціатива народу, пропозиція надійшла від бізнесменів, багатих людей. Так, є люди, котрі проти такого методу збору коштів для виплати зовнішнього боргу. Гроші можуть внести тільки за власним бажанням. Ніхто нікого не примушує. Хто не хоче – не треба сердитися», – закликав він.

Перший рахунок для підтримки державного бюджету Киргизстану був відкритий ще 30 жовтня. Гроші з нього заплановано спрямовувати на фінансування урядових програм. Реквізити другого, на покриття державного боргу, ще не опубліковані.

Міністерство фінансів стверджує, що обидва рахунки відкриті у зв'язку зі зверненнями громадян, які хотіли б надати допомогу уряду. Дефіцит бюджету за підсумками 2020 року прогнозується на рівні 35 мільярдів сомів (приблизно 420 млн доларів). Це найвищий показник за всю історію країни. При цьому на 2020–2021 роки припадає пік виплати зовнішнього боргу країни.

Варто зазначити, що це не перша спроба влади погасити зовнішній борг країни за рахунок коштів простих громадян. У 2018 році уряд на чолі з Мухаммедкалієм Абилгазієвим пропонував відкрити спецрахунок для акумулювання коштів від охочих допомагати державі. Проте більшість громадян тоді запропонувала погасити держборг майном корупціонерів. Також за президентства Алмазбека Атамбаєва відкривали два рахунки для погашення держборгу – в сомах і доларах.