Уряд Киргизії попросив громадян офірувати гроші на виплату держборгу.

Це не перша спроба влади погасити зовнішній борг країни за рахунок коштів простих громадян.

 

 

Міністерство фінансів Киргизії відкрило два рахунки для пожертвувань громадян на виплату державного боргу і покриття бюджетних витрат. Про це повідомив киргизький інформаційний портал 24.kg. Влада просить «кожного небайдужого громадянина, котрий щиро бажає зробити свій внесок у вирішення загальної проблеми», переказувати гроші на зазначені конта.

 

Про цю ініціативу на пресконференції в п’ятницю, 13 листопада, повідомив виконувач обов'язків президента прем'єр-міністр Садир Жапаров. «Це ініціатива народу, пропозиція надійшла від бізнесменів, багатих людей. Так, є люди, котрі проти такого методу збору коштів для виплати зовнішнього боргу. Гроші можуть внести тільки за власним бажанням. Ніхто нікого не примушує. Хто не хоче – не треба сердитися», – закликав він.

 

Перший рахунок для підтримки державного бюджету Киргизстану був відкритий ще 30 жовтня. Гроші з нього заплановано спрямовувати на фінансування урядових програм. Реквізити другого, на покриття державного боргу, ще не опубліковані.

 

Міністерство фінансів стверджує, що обидва рахунки відкриті у зв'язку зі зверненнями громадян, які хотіли б надати допомогу уряду. Дефіцит бюджету за підсумками 2020 року прогнозується на рівні 35 мільярдів сомів (приблизно 420 млн доларів). Це найвищий показник за всю історію країни. При цьому на 2020–2021 роки припадає пік виплати зовнішнього боргу країни.

 

Варто зазначити, що це не перша спроба влади погасити зовнішній борг країни за рахунок коштів простих громадян. У 2018 році уряд на чолі з Мухаммедкалієм Абилгазієвим пропонував відкрити спецрахунок для акумулювання коштів від охочих допомагати державі. Проте більшість громадян тоді запропонувала погасити держборг майном корупціонерів. Також за президентства Алмазбека Атамбаєва відкривали два рахунки для погашення держборгу – в сомах і доларах.

 

13.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Науковці знайшли математичний ген
Ген ROBO1 збільшує ділянки в мозку, що опрацьовують числові величини, та допомагає дітям краще розв’язувати математичні задачі.
12.11.20 | | Наука
Чи буде Байден кращим за Трампа?
Максим МУЛЯР
Чи стане Джо Байден кориснішим для України президентом США? Сподіваймося на краще. Тим більше, що для цього є доволі підстав.
11.11.20 | | У світі
H-Effect: війна на Донбасі
Ксенія Бундзяк
Чи можна насправді рефлексувати те, що ще не закінчилось? «H-Effect» дає зрозуміти, що можна і навіть треба, бо «небезпечно мовчати про війну на війні».Усе заради того, щоб вберегтись від того, що «східний вітер скоро обійме».
11.11.20 | | Штука
Вибір партнера: чи притягуються протилежності?
Імунний запах не настільки важливий для тривалих стосунків, як припускали досі.
10.11.20 | | Наука
Нескінченні історії
Юрко ТИМЧУК
Існує обґрунтована підозра, що деякі процеси завершаться лише тоді, коли людство перестане продукувати вуглекислий газ на цій планеті. Огляд подій тижня в Україні
10.11.20 | | Україна
Серіальна доба
Андрій ЛЮБКА
У світі, де люди не вміють спілкуватися, дуже зручно втекти у затишну мушлю серіалу. Бо насправді серіальна доба – це доба самотності
10.11.20 | | Дискурси
Світло, що зникає
Анна ЗОЛОТНЮК
Вітраж — це сила та потужність барви, котра задає настрій. Жоден інший матеріал так не взаємодіє з кольором, не передає його насиченості, адже маємо справу зі світлом, яке заломлюється певним чином.
10.11.20 | | Штука
Українська на перерві
Оксана Данилевська
Мовна ситуація в школі повторює конфігурацію мовної ситуації в суспільстві. Але з іншого боку шкільна освіта є чи не найдієвішим механізмом мовного комунікативного ототожнення
10.11.20 | | Україна

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.