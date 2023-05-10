Байдену наразі не вдалося домовитися з лідерами Конґресу США щодо стелі держборгу.

За три тижні країна може зіткнутися із загрозою дефолту

За три тижні до можливого дефолту США, демократи та республіканці, як і раніше, не можуть досягти домовленості про підвищення ліміту державного боргу. Зустріч президента США Джо Байдена з лідерами Конґресу з проблеми підвищення стелі держборгу, яка відбулася у вівторок дев’ятого травня, завершилася без істотних результатів. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

Домовлено лише продовжити перемовинами. «Є багато політики і метушні, і це ще триватиме якийсь час. Але відповідальні особи беруться до справи. Всі учасники зустрічі зрозуміли ризики дефолту», – заявив Байден після чергового раунду переговорів.

Він наголосив, що виступає рішуче проти ідеї дефолту. «Я чітко дав зрозуміти під час нашої зустрічі, що дефолт – це не варіант. Повторював це знову і знову. Америка – не нація нероб. Ми оплачуємо наші рахунки, і запобігання дефолту є основним обов'язком Конґресу», – зазначив глава Білого дому.

Водночас лідер сенатської меншості, республіканець Мітч Макконнелл заявив, що він нібито теж проти дефолту, утім поскаржився, що під час зустрічі він не побачив від демократів «будь-якого нового руху вперед» в переговорних позиціях щодо ліміту боргу. «Всі учасники цієї зустрічі підтвердили позиції, на яких вони перебували до неї», – сказав Маккарті. Він уточнив, що так і не отримав від Байдена відповіді на запитання, в яких статтях бюджету можна знайти можливості для економії.

Джо Байден закликає Конґрес підвищити встановлений самими конґресменами ліміт держборгу без жодних умов. Тим часом, як Маккарті попередив, що Палата представників не підтримає жодної угоди, яка не передбачає радикального скорочення витрат з метою взяти під контроль дефіцит бюджету.

Республіканці у Палаті представників 26 квітня схвалили законопроєкт, який передбачає підвищення ліміту держборгу на $1,5 трлн з одночасним скороченням бюджетних видатків. Однак Байден і законодавці-демократи відкидають зниження витрат, вимагаючи збільшення стелі без додаткових умов.

Байден застеріг республіканців не використовувати загрозу дефолту як важеля для тиску. Водночас він не виключив, що може скористатися 14-ю поправкою до Конституції, яка дозволяє йому збільшити ліміт держборгу в обхід Конґресу. За словами Байдена, це призведе до юридичного конфлікту, але він все ж таки розглядає таку опцію.

Дефолт США став би безпрецедентним явищем, здатним спричинити світову фінансову кризу. Наразі ліміт держборгу у США становить 31,4 трлн доларів. Він уже вичерпаний, тому Міністерство фінансів змушене використати резерви капіталу для оплати своїх рахунків.

Раніше міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила про поважні наслідки, які можуть виникнути, якщо американський Конґрес не підвищить ліміту держборгу. «Що буде, якщо Конґрес не виконає своїх зобов'язань? Хороших варіантів просто немає», – застерегла Єллен в інтерв'ю телеканалу ABC.