Прем'єр Австралії скасував саміт QUAD через відсутність Байдена.

Американський президент скасував візити до Австралії через не розв'язані проблеми зі стелею держборгу.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз (Anthony Albanese) заявив, що заплановану на наступний тиждень зустріч Чотиристороннього діалогу з безпеки (The Quadrilateral Security Dialogue – QUAD) у Сіднеї з лідерами США, Японії та Індії скасовано. Як передає австралійський телеканал ABC, причиною цього стало касування візиту американського президента Джо Байдена до Австралії.

«Прем'єр Албаніз підтвердив, що зустріч лідерів QUAD у Сіднеї наступного тижня не відбудеться після скасування візиту до Австралії президента США Джо Байдена», – повідомив телеканал. За словами Албаніза, лідери QUAD спробують провести окрему зустріч цими вихідними в Японії в кулуарах майбутнього саміту G7 у Хіросімі. «Усі чотири лідери – президент Байден, прем'єр-міністр [Японії Фуміо] Кісіда, прем'єр-міністр [Індії Нарендра] Моді і я – будемо на саміті G7 у Хіросімі у суботу та неділю. Ми спробуємо зібратися разом», – сказав Албаніз.

Раніше Білий дім підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що президент США Джо Байден скасував заплановані візити до Папуа-Нової Гвінеї та Австралії у зв'язку з необхідністю присутності у Вашінґтоні для розв'язання проблем, пов'язаних зі стелею державного боргу.

«Президент Байден повернеться до Сполучених Штатів у неділю після завершення саміту G7, щоб продовжити зустрічі з лідерами Конгресу та гарантувати, що до встановленого терміну будуть вжиті дії для запобігання дефолту», – йдеться у повідомленні речниці Білого дому Карін Жан-П'єр (Karine Jean-Pierre).

Наразі ліміт держборгу США становить $31,4 трлн, переговори про його підвищення тривають уже кілька місяців. Республіканці наполягають, що збільшення стелі боргу може відбутися лише за умови значного скорочення видатків. Наприклад, вони пропонували скоротити податкові відрахування за придбання електромобілів та встановлення сонячних панелей, а також зменшити держвитрати на погашення кредитів на освіту. Білий дім наразі відкидає такі пропозиції.

Якщо угоди не буде досягнуто, кошти Мінфіну можуть закінчитися вже першого червня, зазначала міністр фінансів США Джанет Єллен (Janet Yellen). За її словами, дефолт США за держборгом стане «економічною та фінансовою катастрофою».