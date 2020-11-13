Минулої доби в Україні виявили майже 12 тисяч захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні виявили 11 787 нових захворювань на COVID-19 – відтак антирекорд пандемії знову оновлено. Більше тисячі випадків підтвердили в Києві.

 

Про це йдеться у даних, оприлюднених у п'ятницю в системі моніторингу поширення пандемії COVID-19 на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Упродовж минулої доби найбільше підтверджених випадків зареєстрували в Києві (1083), у Дніпропетровській (740), Запорізькій (727), Сумській (680), Київській (672), Харківській (668) та Одеській (628) областях.

 

Загалом за час пандемії в Україні зареєстрували 512 652 випадків ковіду.

 

Внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, напередодні померло 172 людини. Загальне число померлих – 9317.

 

13.11.2020

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