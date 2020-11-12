Галицькі хроніки COVID-19: 12 листопада.

Станом на 09:00 12 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 84 585 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1405 нових випадків: 609 – на Івано-Франківщині, 547 – на Львівщині (проведено 2137 ПЛР-досліджень) та 249 – на Тернопіллі (проведено 1119 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та шість – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 листопада (09:00): 22 798 випадків, 249 нових
м. Тернопіль – 49 осіб
Бережанський район – 13 осіб
Борщівський район – 21 особа
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 11 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 6 осіб
Козівський район – 7 осіб
Кременецький район – 11 осіб
Лановецький район – 2 особи
Монастириський район – 15 осіб
Підволочиський район – 17 осіб
Підгаєцький район – 1 особа
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 23 особи
Чортківський район – 31 особа
Шумський район – 7 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 листопада (09:00): 35 535 випадків, 547 нових
Львів – 242 особи
Бродівський район – 19 осіб
Буський район – 8 осіб
Городоцький район – 5 осіб
Дрогобицький район – 27 осіб
Жидачівський район – 15 осіб
Жовківський район – 16 осіб
Золочівський район – 12 осіб
Кам'янко-Бузький район – 5 осіб
Миколаївський район – 37 осіб
Мостиський район – 14 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 55 осіб
Самбірський район – 3 особи
Сколівський район – 5 осіб
Сокальський район – 39 осіб
Старосамбірський район – 7 осіб
Стрийський район – 16 осіб
Яворівський район – 17 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
12 листопада (09:00): 26 252 випадки, 609 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.12.11.2020