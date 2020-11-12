Галицькі хроніки COVID-19: 12 листопада.

 

Станом на 09:00 12 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 84 585 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1405​ нових випадків: 609 –​ на Івано-Франківщині, 547 – на Львівщині (проведено 2137 ПЛР-досліджень) та 249​ – на Тернопіллі (проведено 1119 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 19 летальних випадків: 11 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та шість – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

 

12 листопада (09:00): 22 798 випадків, 249 нових

м. Тернопіль – 49 осіб

Бережанський район – 13 осіб

Борщівський район – 21 особа

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 11 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 6 осіб

Козівський район – 7 осіб

Кременецький район – 11 осіб

Лановецький район – 2 особи

Монастириський район – 15 осіб

Підволочиський район – 17 осіб

Підгаєцький район – 1 особа

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 23 особи

Чортківський район – 31 особа

Шумський район – 7 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

12 листопада (09:00): 35 535 випадків, 547 нових

Львів – 242 особи

Бродівський район – 19 осіб

Буський район – 8 осіб

Городоцький район – 5 осіб

Дрогобицький район – 27 осіб

Жидачівський район – 15 осіб

Жовківський район – 16 осіб

Золочівський район – 12 осіб

Кам'янко-Бузький район – 5 осіб

Миколаївський  район – 37 осіб

Мостиський район – 14 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 55 осіб

Самбірський район – 3 особи

Сколівський район – 5 осіб

Сокальський район – 39 осіб

Старосамбірський район – 7 осіб

Стрийський район – 16 осіб

Яворівський район – 17 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

12 листопада (09:00): 26 252 випадки, 609 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 12 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

12.11.2020

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