Група "Рейтинг": До Верховної Ради проходять чотири партії.

 

Якби вибори до Верховної Ради відбулися незабаром, то виборчий бар'єр подолало би чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

 

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою "Рейтинг" на початку листопада.

 

 

Так, за "Слугу народу" проголосувало би 22,7% респондентів з числа тих, котрі мають намір голосувати і визначилися з вибором. За партію "Опозиційну платформа – За життя" готові віддати голоси 17,1%, "Європейську солідарність" – 15,4%, "Батьківщину" – 8,0%.

 

Найближчі до подолання виборчого бар'єра: "За майбутнє" – 4,5%, "Сила і честь" – 4,3%, Радикальна партія Олега Ляшка – 4,3%, "УДАР" Віталія Кличка – 3,7%, "Голос" – 3,6%, "Свобода" – 3,5%, "Партія Шарія" – 3,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 3,1%.

 

Партія "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах. "ОПЗЖ" має перевагу в південно-східних, "Батьківщина" – у центрально-західних, "Європейська солідарність" – у західних та у Києві.

 

 

Інформація про опитування. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення: 23 листопада 2020 р.

 

12.11.2020

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