Група "Рейтинг": До Верховної Ради проходять чотири партії.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися незабаром, то виборчий бар'єр подолало би чотири партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя", "Європейська солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчить соціологічне опитування, проведене групою "Рейтинг" на початку листопада.

Так, за "Слугу народу" проголосувало би 22,7% респондентів з числа тих, котрі мають намір голосувати і визначилися з вибором. За партію "Опозиційну платформа – За життя" готові віддати голоси 17,1%, "Європейську солідарність" – 15,4%, "Батьківщину" – 8,0%.

Найближчі до подолання виборчого бар'єра: "За майбутнє" – 4,5%, "Сила і честь" – 4,3%, Радикальна партія Олега Ляшка – 4,3%, "УДАР" Віталія Кличка – 3,7%, "Голос" – 3,6%, "Свобода" – 3,5%, "Партія Шарія" – 3,4%, "Українська стратегія Гройсмана" – 3,1%.

Партія "Слуга народу" зберігає сильні позиції в південних регіонах. "ОПЗЖ" має перевагу в південно-східних, "Батьківщина" – у центрально-західних, "Європейська солідарність" – у західних та у Києві.