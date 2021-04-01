Соціологія: 11% українців хочуть свободи, 84% – порядку.

П'ятеро із шести українців вважають, що Україні над свободу бракує "порядку".

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного групою "Рейтинг".

Так, абсолютна більшість респондентів (84%) ствердила, що в Україні передовсім не вистачає порядку, навіть якщо це обмежить певні свободи. Лише 11% відповіли, що Україні бракує свободи, навіть якби це зменшило порядок.

Запит на "порядок" у динаміці зростає і наразі перебуває на найвищому рівні з 2017 року.

Інформація про опитування. Дослідження проводилося соціологічною групою "Рейтинг" 26-28 березня. Аудиторія: населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.