П’ять університетів Галичини увійшли до рейтингу QS EECA University Rankings.

 

Британське агентство Quacquarelli Symonds опублікувало свій щорічний міжнародний рейтинг закладів вищої освіти QS EECA University Rankings-2021: з числа 26 українських університетів, які ввійшли до нього, п’ять розташовані у Галичині.

 

Фото www.topuniversities.com

 

Національний університет «Львівська політехніка» посів 98 позицію серед 350 найкращих університетів країн Європи і Центральної Азії.

Рейтинг «Львівської політехніки»

 

Львівський національний університет ім. Івана Франка зайняв 231-тє місце.

Рейтинг ЛНУ ім. І. Франка

 

Національний лісотехнічний університет України – на 251-му місці.

 

Рейтинг Національного лісотехнічного університету України

 

Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль) та Прикарпатський університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ) посіли 301-ті місця. 

Рейтинг Прикарпатського університету нафти і газу

 

«Західноукраїнський національний університет посів 13-те місце серед найкращих закладів вищої освіти України у міжнародному рейтингу закладів вищої освіти QS EECA University Rankings. Це престиж та визнання. Пишаємося тим, що рейтинг, який формується незалежною міжнародною компанією, засвідчує наш статус та вагомі досягнення професорсько-викладацького колективу класичного університету Тернополя», – прокоментували, зокрема, у Західноукраїнському національному університеті.

 

Рейтинг Західноукраїнського національного університету

 

Фото www.topuniversities.com

 

Зазначимо, рейтинги з 350 кращих університетів окремих регіонів світу формуються рейтинговим агенством на основі оцінок за 9 показниками:

 

– Академічна репутація (Academic reputation) – 30%,

– Репутація роботодавців (Employer reputation) – 20%,

– Співвідношення викладачів та студентів (Faculty/student ratio) – 10%,

– Наукова продуктивність викладачів (Papers per faculty) – 10%,

– Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво (International research network) – 10%,

– Активність в інтернеті (Web impact) – 5%,

– Кількість працівників – докторів наук (Staff with a PhD) – 5%,

– Рівень цитування опублікованих праць науковців ЗВО (база даних Scopus), (Citations per paper) – 5%,

– Кількість закордонних викладачів (2,5%) і тих, які навчаються у ЗВО (2,5%), (International faculty and international students).

 

22.12.2020

До теми

Поширити
Збруч
Бетховен як філософ свободи: до 250-річчя композитора
Який зв'язок між творами Бетховена та ідеями Канта, Геґеля та Шопенгауера? 
22.12.20 | | Наука
Невідомий відомий Людкевич
Марта Кузій-Андрущак
Цього року знайдено, ймовірно, перший український фортепіанний концерт. Чи стане він для нас за значенням врівень із концертами Шопена для поляків чи Чайковського для росіян? Історична прем’єра – 23 грудня в Органному залі.
21.12.20 | | Штука
Жаский рік
Тарас Возняк
Цей Жаский Рік повернув нам нас самих. Науки його жорстокі, проте невідворотні. І не сподівайтеся, що він закінчиться. Він і є нашим Життям…
20.12.20 | | Дискурси
Що соціальна дистанція робить з мозком?
Науковці виявили нейропептид, що відображає соціальне середовище риб.
20.12.20 | | Наука
Чи буде музей Заливахи?
Ірина Матоліч
Питання відкриття в Івано-Франківську художнього музею Опанаса Заливахи особливо актуальне, адже ім’я мистця нерозривно пов’язане з цим містом, воно творить його обличчя, формує його культурний бренд.
20.12.20 | | Штука
Гравітаційні хвилі допомагають зазирнути у нейтронні зорі
Те, який стан матерії перебуває у надрах нейтронних зірок – найщільніших об'єктів у Всесвіті після чорних дір, – є однією з найбільших загадок сучасної фізики. Тепер вчені мають новий спосіб, як відповісти на це питання, – гравітаційні хвилі. 
20.12.20 | | Наука
Люди, у яких ІІ група крові, – травоїдні?
Науковці спростували припущення, що ефективність дієти залежить від групи крові. Людям з ІІ групою крові рослинна їжа допомагає схуднути не більше, ніж іншим.
19.12.20 | | Наука
«Кант танцює»
Тимофій Гаврилів
Літературознавчий дискурс вбудовано у філософське уявлення про життя-як-подорож: спогадове і подорожнє письменство близькі структурно, змістово і філософськи.
19.12.20 | | Штука

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.