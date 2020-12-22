П’ять університетів Галичини увійшли до рейтингу QS EECA University Rankings.

Британське агентство Quacquarelli Symonds опублікувало свій щорічний міжнародний рейтинг закладів вищої освіти QS EECA University Rankings-2021: з числа 26 українських університетів, які ввійшли до нього, п’ять розташовані у Галичині.

Фото www.topuniversities.com

Національний університет «Львівська політехніка» посів 98 позицію серед 350 найкращих університетів країн Європи і Центральної Азії.

Рейтинг «Львівської політехніки»

Львівський національний університет ім. Івана Франка зайняв 231-тє місце.

Рейтинг ЛНУ ім. І. Франка

Національний лісотехнічний університет України – на 251-му місці.

Рейтинг Національного лісотехнічного університету України

Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль) та Прикарпатський університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ) посіли 301-ті місця.

Рейтинг Прикарпатського університету нафти і газу

«Західноукраїнський національний університет посів 13-те місце серед найкращих закладів вищої освіти України у міжнародному рейтингу закладів вищої освіти QS EECA University Rankings. Це престиж та визнання. Пишаємося тим, що рейтинг, який формується незалежною міжнародною компанією, засвідчує наш статус та вагомі досягнення професорсько-викладацького колективу класичного університету Тернополя», – прокоментували, зокрема, у Західноукраїнському національному університеті.

Рейтинг Західноукраїнського національного університету

Фото www.topuniversities.com

Зазначимо, рейтинги з 350 кращих університетів окремих регіонів світу формуються рейтинговим агенством на основі оцінок за 9 показниками:

– Академічна репутація (Academic reputation) – 30%,

– Репутація роботодавців (Employer reputation) – 20%,

– Співвідношення викладачів та студентів (Faculty/student ratio) – 10%,

– Наукова продуктивність викладачів (Papers per faculty) – 10%,

– Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво (International research network) – 10%,

– Активність в інтернеті (Web impact) – 5%,

– Кількість працівників – докторів наук (Staff with a PhD) – 5%,

– Рівень цитування опублікованих праць науковців ЗВО (база даних Scopus), (Citations per paper) – 5%,

– Кількість закордонних викладачів (2,5%) і тих, які навчаються у ЗВО (2,5%), (International faculty and international students).