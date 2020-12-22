П’ять університетів Галичини увійшли до рейтингу QS EECA University Rankings.

Британське агентство Quacquarelli Symonds опублікувало свій щорічний міжнародний рейтинг закладів вищої освіти QS EECA University Rankings-2021: з числа 26 українських університетів, які ввійшли до нього, п’ять розташовані у Галичині.
Фото www.topuniversities.com
Національний університет «Львівська політехніка» посів 98 позицію серед 350 найкращих університетів країн Європи і Центральної Азії.
Рейтинг «Львівської політехніки»
Львівський національний університет ім. Івана Франка зайняв 231-тє місце.
Рейтинг ЛНУ ім. І. Франка
Національний лісотехнічний університет України – на 251-му місці.
Рейтинг Національного лісотехнічного університету України
Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль) та Прикарпатський університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ) посіли 301-ті місця.
Рейтинг Прикарпатського університету нафти і газу
«Західноукраїнський національний університет посів 13-те місце серед найкращих закладів вищої освіти України у міжнародному рейтингу закладів вищої освіти QS EECA University Rankings. Це престиж та визнання. Пишаємося тим, що рейтинг, який формується незалежною міжнародною компанією, засвідчує наш статус та вагомі досягнення професорсько-викладацького колективу класичного університету Тернополя», – прокоментували, зокрема, у Західноукраїнському національному університеті.
Рейтинг Західноукраїнського національного університету
Фото www.topuniversities.com
Зазначимо, рейтинги з 350 кращих університетів окремих регіонів світу формуються рейтинговим агенством на основі оцінок за 9 показниками:
– Академічна репутація (Academic reputation) – 30%,
– Репутація роботодавців (Employer reputation) – 20%,
– Співвідношення викладачів та студентів (Faculty/student ratio) – 10%,
– Наукова продуктивність викладачів (Papers per faculty) – 10%,
– Міжнародне науково-дослідницьке співробітництво (International research network) – 10%,
– Активність в інтернеті (Web impact) – 5%,
– Кількість працівників – докторів наук (Staff with a PhD) – 5%,
– Рівень цитування опублікованих праць науковців ЗВО (база даних Scopus), (Citations per paper) – 5%,
– Кількість закордонних викладачів (2,5%) і тих, які навчаються у ЗВО (2,5%), (International faculty and international students).
22.12.2020