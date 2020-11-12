Міністра охорони здоров'я вкурвила бравада "Епіцентру" на карантині.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов обурився відмовою мережі торгових центрів "Епіцентр" дотримуватися "карантину вихідного дня". Голова МОЗу закликав уряд вжити санкцій проти гіпермаркету.

Про це Степанов заявив на брифінгу в МОЗ, передає УНІАН.

"Вчора на засіданні уряду було ухвалено рішення щодо запровадження в Україні "карантину вихідного дня". І скажу вам відверто, мене просто обурив пост у соціальних мережах від "Епіцентру". Як там було? "Продовжуємо п'ятницю 72 години"? Хочете "покуражитися"? Хочете робити фарс на здоров'ї людей? То якщо хочете "покуражитися" – поїхали зі мною в реанімацію! "Покуражтесь" перед людьми, які помирають кожного дня... Такий вам "кураж" потрібен?" – обурився Степанов.

Міністр пообіцяв, що уряд відреагує на таку поведінку. "Я впевнений, що мої колеги по уряду, які відповідають за контроль, дадуть відповідь на цей фарс і цинізм", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 11 листопада Кабмін ухвалив рішення про запровадження в країні "карантину вихідного дня". У вік-енд до обмежень, що передбачені у будні дні, додатково буде заборонено роботу кафе і ресторанів (за винятком послуги "на винос"), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів тощо. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, ветаптекам, медзакладам, АЗС.

Після цього на сторінці мережі торгових центрів "Епіцентр" у Facebook з'явився допис: "Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки – є, корм для тварин – є. Завозимо пальне". Пост проілюстрували картинкою з надписом: "Увага! Вводимо 72-годинну п'ятницю!!!".

Перед цим користувачі соцмереж іронізували щодо того, чи працюватимуть у вихідні, попри заборону, ресторан "Велюр" народного депутата "Слуги народу" Миколи Тищенка та гіпермаркети "Епіцентр" подружжя Герег, які обходили жорсткий карантин навесні.

Нагадаємо, навесні 2020 року мережа "Епіцентр" змогла заслужити лояльність влади, бо організувала трансфер літака "Мрія" із масками та захисними костюмами для лікарів із Китаю, котрий Президент Зеленський назвав "гуманітарним вантажем". Товар, котрий урочисто зустрічав керівник держави, затим на комерційних засадах продавали в гіпермаркетах.