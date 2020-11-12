Зеленського з коронавірусом вивезли до "Феофанії".

Президента України Володимира Зеленського, а також і керівника Офісу Президента Андрія Єрмака госпіталізували із коронавірусною хворобою до лікарні "Феофанія" Державного управління справами. Зеленський і Єрмак перебувають у ізольованих палатах.

Про це розповів радник ОП, політтехнолог Президента Михайло Подоляк у інтерв'ю "Українській правді".

Президент Зеленський пильнує за роботою ОП із "Феофанії"

"Все досить суворо, регламентовано протоколом. Вони перебувають у "Феофанії". Там є обладнаний спеціальний кабінет, в якому Президент може проводити наради. Ось сьогодні проводив багато селекторних нарад", – повідомив Подоляк.

З його слів, у палаті Президента прокладено спецзв’язок. Єрмак такої рошкоші не має – лише ізольовану палату. Зеленський і Єрмак не бачаться – контактують телефонічно.

"Єдине обмеження – це ізоляція, нікого немає поруч. Тобто ніхто з помічників не перебуває біля Президента або біля голови Офісу, вони перебувають в комунікаційному офлайні", – розповів радник Єрмака.

Водночас прессекретарка Президента Юлія Мендель зауважила, що в інформаційному просторі передають куті меду зі спекуляціями на тему здоров'я Зеленського.

"Обоє активні і мають легкі симптоми хвороби. Ми просимо не маніпулювати інформацією", – написала вона у Facebook.

Мендель додала, що Зеленський перебрався до лікарні, "адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією".