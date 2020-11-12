Польща перемогла Україну в копаному м'ячі на свій День незалежності.

Збірна України з футболу в товариській грі проти Польщі в Хожуві зазнала поразки – 2:0. Перед матчами Ліги націй команда Андрія Шевченка знову має прикрі кадрові втрати.

У першому таймі збірна України контролювала хід гри і навіть мала повести в рахунку – на 12-й хвилині Андрій Ярмоленко "заробив" пенальті, проте сам не реалізував його, пробивши в штангу.

Під кінець тайму українці пропустили через дошкульну помилку воротаря Андрія Луніна. Голкіпер вибіг за межі штрафного майданчика, вибив м'яч акурат на суперника, і Кшиштоф Пьонтек вистрелив уже в порожні ворота.

Після перерви українці й далі виглядали не кепсько. Та на 62-й хвилині пропустили другий м'яч. Після розіграшу штрафного й удару Кароля Лінетті м'яч влучив у штангу, а Якуб Модер був спритнішим на добиванні.

У другому таймі найкращий шанс забити мав Віктор Циганков, проте пробив поруч зі стійкою.

"Єдине, чим я сьогодні незадоволений, – це результат, – прокоментував після матчу тренер Андрій Шевченко. – Команда показала дуже гідний футбол, творчу гру в хорошій структурі. Нам не вистачило реалізації моментів. Ми припустилися двох помилок і дуже сильно за них були покарані. Це футбол. Не потрібно робити із цього особливої драми. Я задоволений грою й футболістами. Якщо прибрати результат, то я назву цю гру позитивною для нас із точки зору команди".

Польща – Україна – 2:0

Голи: Пьонтек, 41, Модер, 62

Польща: Скорупскі, Гумни (Берешиньски, 79), Валюкевич, Бохневич, Рибус (Река, 79), Плахета (Шиманьски, 83), Кліх, Гуральськи (Лінетти, 62), Зелиньскі (Южвяк, 46), Мілік (Модер, 62), Пьонтек

Україна: Лунін, Михайличенко, Матвієнко, Кривцов, Конопля (Бондар, 64), Зінченко (Харатін, 56), Макаренко, Коваленко (Сидорчук, 76), Зубков (Циганков, 46), Ярмоленко (Марлос, 46), Яремчук (Мораес, 46)