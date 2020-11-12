Трамп готовий припинити оскаржувати підсумки виборів.

Водночас глава Білого дому не бажає визнавати їх чесними.

Представники адміністрації президента США Дональда Трампа повідомляють про наміри свого патрона припинити оскаржувати підсумки голосування на президентських виборах третього листопада. Водночас він все одно наполягатиме й надалі на тому, що вони не були чесними. Про це повідомив телеканал NBC.

За словами джерел каналу, «серед радників президента Дональда Трампа зростає переконаність у тому, що він ніколи не визнає невдачі в спробах переобратися», навіть після того, як результати голосування в тих штатах, де виникали сумніви, будуть підтверджені в найближчі тижні. «Я не очікую, що він поступиться», – зазначило одне з джерел. За його словами, більш імовірно, що Трамп виступить з такою заявою: «Ми не можемо довіряти результатам, але я їх не заперечую».

Інший радник американського лідера вважає, що він діятиме таким чином: «Він визнає результати [виборів] і заявить, що ми ніколи не дізнаємося, наскільки вони точні». Джерело додало, що Трамп на цей момент ще не має наміру виступати з такими твердженнями.

За відомостями телеканалу, в оточенні Трампа поки що не знають, як довго він має намір намагатися оскаржити підсумки виборів. Як наголошується в публікації, «маленька група ключових радників президента, більшість з яких входять до виборчого штабу Трампа, все ще вважають, що у нього є можливість здобути перемогу». За словами інших помічників американського лідера, він вже і сам усвідомлює, що шанси на це дуже малі. «Навіть Трамп розуміє, що ймовірність зміни результатів [виборів] близька до нуля», – сказало одне джерело.

Як зазначається в матеріалі, деякі прихильники Трампа рекомендують йому продумувати подальші кроки після того, як він залишить Білий дім. Вони вказують на те, що Трамп може виступити в ролі «ключового лідера опозиції» в країні. Помічники вважають, що Трамп не виключатиме можливості балотуватися в президенти 2024 року. У цьому разі на його користь буде те, що за нього проголосували на виборах понад 71 млн осіб. Окрім того, у нього майже 89 млн фоловерів у Twitter.

А тимчасом підрахунок голосів все ще триває.

У Пенсильванії Байден нарощує відрив: при 99% підрахованих голосів (точніше, даних з 98,8% дільниць) він випереджає Трампа на 0,78% (52219 голосів).

Наростив він перевагу і в Джорджії, де прозвітували всі 2656 виборчих дільниць, випередивши Трампа на 0,28% (14089 виборців).

У Неваді за результатами з 94,8% дільниць його перевага у 2,76% (36 870 виборців) з трендом до збільшення.

Натомість в Аризоні відрив зменшується і нинішнього ранку становить 0,35% (12 635 голосів) за результатами з 99,5% дільниць (лишилося 8 дільниць із 14 893); Байден тут втрачає 65 голосів переваги з кожної тисячі підрахованих. Залишилося порахувати біля 20 тисяч бюлетенів, і для перемоги Трампу треба нарощувати перевагу на порядок потужніше: 650 голосів з кожної тисячі, що не виглядає реалістичним. Ймовірним виглядає тут перерахунок голосів – розрив в Аризоні, мабуть, буде найменшим з усіх штатів.

У Північній Кароліні результати основної частини голосів підраховано на всіх дільницях, але за правилами штату там чекають на поштові бюлетені до закінчення нинішнього дня. Крім того, там ще розглядають "сумнівні" голоси (provisional votes), коли щодо ідентифікації виборця виникали з різних причин питання; наразі Трамп випереджає Байдена тут на 1,34% (73 177 виборців), від дня виборів 44 тисячі підрахованих поштових і сумнівних голосів зменшили перевагу Трампа лише на 3,4 тисячі голосів. Відповідно, сумнівів щодо загального результату не виникає, хоча 92,3 тис. висланих виборцям поштою бюлетенів не повернулися. Вчора тут зафіксовано перемогу республіканського сенатора Тома Тілліса, тобто для більшості в Сенаті республіканцям достатньо виграти в одному з двох других турів у січні в Джорджії.

В Алясці порахували тільки 75% голосів, але цього достатньо, щоб розвіяти (зрештою, і до того відсутні) сумніви у перемозі тут Трампа.

Таким чином, у чотирьох штатах Байден переміг з перевагою менше одного відсотка, з них у двох – менше як 0,35%.