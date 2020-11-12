Пів мільйона людей в Україні захворіли на коронавірус.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 11 057 випадків коронавірусної хвороби, що є новим рекордом за час пандемії. Загальна кількість підтверджених випадків перетнула пів мільйона – офіційно в Україні зареєстрували 500 865 захворювань.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Упродовж доби в Києві виявили 931 захворювання на COVID-19, у Запорізькій області – 799, у Київській – 700, в Одеській – 663, у Полтавській – 624, в Івано-Франківській – 609.



За добу констатували смерть 198 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 9145.