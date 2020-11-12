Пів мільйона людей в Україні захворіли на коронавірус.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 11 057 випадків коронавірусної хвороби, що є новим рекордом за час пандемії. Загальна кількість підтверджених випадків перетнула пів мільйона – офіційно в Україні зареєстрували 500 865 захворювань.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у четвер у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

Упродовж доби в Києві виявили 931 захворювання на COVID-19, у Запорізькій області – 799, у Київській – 700, в Одеській – 663, у Полтавській – 624, в Івано-Франківській – 609.


За добу констатували смерть 198 людей. Загальне число летальних випадків зросло до 9145.

 

12.11.2020

До теми

Поширити
Збруч
Чи буде Байден кращим за Трампа?
Максим МУЛЯР
Чи стане Джо Байден кориснішим для України президентом США? Сподіваймося на краще. Тим більше, що для цього є доволі підстав.
11.11.20 | | У світі
Вибір партнера: чи притягуються протилежності?
Імунний запах не настільки важливий для тривалих стосунків, як припускали досі.
10.11.20 | | Наука
Нескінченні історії
Юрко ТИМЧУК
Існує обґрунтована підозра, що деякі процеси завершаться лише тоді, коли людство перестане продукувати вуглекислий газ на цій планеті. Огляд подій тижня в Україні
10.11.20 | | Україна
Чому ненависть та іншування так сильно зросли в Америці
Крісті Ашванден
Про особливості теперішньої політичної поляризації у США, Великий каньйон, який розділяє «червоних» і «синіх» американців
09.11.20 | | Наука
Свого-не-цурайництво
Олександр Ірванець
Свогонецурайництво невитравне. Воно промовляє з підкірки пересічного українця – того самого, який прийшов до влади торік і вже втомився
09.11.20 | | Дискурси
Чи можливий трампізм без Дональда Трампа
Енн Епплбом
План Трампа у тому, щоб кричати про фальсифікації, хоч ніде їх виявлено. Бо йдеться не про Білий дім, а про прихильників на майбутнє
09.11.20 | | Дискурси
Чим зумовлене музичне задоволення?
Вимірювання мозкових хвиль демонструє, що відбувається в мозку під час слухання емоційної музики.
08.11.20 | | Наука
Про імена
Дмитро Єльніков
Це історія довга і окрема: про форми імен у постсовєтських країнах; про те, що «Діма» – це як блідий підсолоджений чай у пакетиках, а «Дмитро» – це Байда-Вишневецький...
08.11.20 | | Дискурси

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.