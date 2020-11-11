Галицькі хроніки COVID-19: 11 листопада.

Станом на 09:00 11 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 83 180 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1433 нових випадків: 589 – на Івано-Франківщині, 684 – на Львівщині (проведено 1528 ПЛР-досліджень) та 160 – на Тернопіллі (проведено 1058 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 17 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та шість – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому в Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській – 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 листопада (09:00): 22 549 випадків, 160 нових
м. Тернопіль – 38 осіб
Бережанський район – 18 осіб
Бучацький район – 3 особи
Гусятинський район – 3 особи
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 10 осіб
Зборівський район – 2 особи
Козівський район – 10 осіб
Кременецький район – 10 осіб
Лановецький район – 15 осіб
Монастириський район – 3 особи
Підволочиський район – 14 осіб
Підгаєцький район – 4 особи
Теребовлянський район – 10 осіб
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 1 особа
Шумський район – 5 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 листопада (09:00): 34 988 випадки, 684 нових
м. Львів – 314 осіб
Буський район – 1 особа
Бродівський район – 30 осіб
Городоцький район – 20 осіб
Дрогобицький район – 37 осіб
Жидачівський район – 1 особа
Жовківський район – 3 особи
Золочівський район – 13 осіб
Кам’янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 36 осіб
Мостиський район – 10 осіб
Перемишлянський район – 5 осіб
Пустомитівський район – 92 особи
Радехівський район – 2 особи
Самбірський район – 8 осіб
Старосамбірський район – 4 особи
Сокальський район – 49 осіб
Стрийський район – 29 осіб
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 24 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
11 листопада (09:00): 25 643 випадки, 589 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.11.11.2020