Галицькі хроніки COVID-19: 11 листопада.

 

Станом на 09:00 11 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 83 180 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1433​ нових випадків: 589 –​ на Івано-Франківщині, 684 – на Львівщині (проведено 1528 ПЛР-досліджень) та 160​ – на Тернопіллі (проведено 1058 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 25 летальних випадків: 17 людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та шість – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому в Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській – 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

11 листопада (09:00): 22 549 випадків, 160 нових

м. Тернопіль – 38 осіб

Бережанський район – 18 осіб

Бучацький район – 3 особи

Гусятинський район – 3 особи

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 10 осіб

Зборівський район – 2 особи

Козівський район – 10 осіб

Кременецький район – 10 осіб

Лановецький район – 15 осіб

Монастириський район – 3 особи

Підволочиський район – 14 осіб

Підгаєцький район – 4 особи

Теребовлянський район – 10 осіб

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 1 особа

Шумський район – 5 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

11 листопада (09:00): 34 988 випадки, 684 нових

м. Львів – 314 осіб

Буський район – 1 особа

Бродівський район – 30 осіб

Городоцький район – 20 осіб

Дрогобицький район – 37 осіб

Жидачівський район – 1 особа

Жовківський район – 3 особи

Золочівський район – 13 осіб

Кам’янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 36 осіб

Мостиський район – 10 осіб

Перемишлянський район – 5 осіб

Пустомитівський район – 92 особи

Радехівський район – 2 особи

Самбірський район – 8 осіб

Старосамбірський район – 4 особи

Сокальський район – 49 осіб

Стрийський район – 29 осіб

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 24 особи

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

11 листопада (09:00): 25 643 випадки, 589 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 11 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

11.11.2020

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