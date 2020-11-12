Ірина Цілик і Валентин Васянович відмовилися приймати нагороди від Зеленського.

Режисер художнього фільму "Атлантида" Валентин Васянович, котрий переміг зі стрічкою на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти", і режисерка документальної стрічки "Земля блакитна, ніби апельсин" Ірина Цілик, котра отримала приз Sundance Film Festival за найкращу режисуру, відмовилися від державних відзнак, присуджених Прездентом України Володимиром Зеленським.

Валентин Васянович сказав у коментарі виданню LB.ua, що відмовляється від ордена "За заслуги" III ступеня, бо протестує проти переслідувань, котрі здійснює влада.

"Я не можу прийняти державну нагороду, якою мене відзначили з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Як учасник кінематографічного процесу я протестую цією відмовою проти генерування владою кримінальних проваджень проти більшості кіновиробників, котрі створювали українську кіноіндустрію останніми роками. За дивним збігом обставин, ці "справи" переважно стосуються тих продакшнів, які представляли Україну на міжнародній арені. Я не можу приймати нагороду від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою – відкриває кримінальні провадження та займається переслідуванням. Це не політичне рішення. Це цехова солідарність та етика", – сказав Васянович.

У коментарі режисера згадується про кримінальні провадження, відкриті щодо низки компаній. Ідеться про наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках. У слідстві фіґурують "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та інші.

Ірина Цілик написала у Facebook, що вона своїм вчинком солідаризується із колегами, котрих скривдила влада.

"Вчора я випадково зі ЗМІ дізналася про звання "заслуженої діячки мистецтв України", яке було вручено мені Президентом України. Ця новина, м’яко кажучи, мене здивувала, адже я поняття не мала про те, що хтось взагалі подавав мою кандидатуру на отримання цього звання (як мені вже пояснили, йдеться про певну процедуру). Відтак я чекала, що зі мною хтось зв‘яжеться з цього приводу, але ні", – поділилася Цілик.

"Я так і не змогла на себе примірити все це – ну яка з мене "заслужена"? Щиро кажучи, я дуже хочу бути корисною і заслужити любов та довіру своєї країни різними добрими справами. Але наразі було б недоречно мати таке звання, дивлячись на це з різних точок зору. По-перше, я лише починаю свій шлях у кінорежисурі. Крім того, вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки в часи непевності, коли багатьох моїх колег із кіноспільноти було скривджено несправедливими діями нинішньої влади", – написала режисерка.