У Разумкова діагностували COVID-19.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав позитивний результат під час проходження тесту на COVID-19.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Ризик підхопити коронавірус є у кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Перебуватиму на ізоляції та працюватиму дистанційно", – поінфомував Разумков.

Нагадаємо, цього тижня коронавірусну хворобу діагностували і в Президента України Володимира Зеленського, і в керівника Офісу Президента Андрія Єрмака.

Президент Зеленський працює дистанційно – у середу відбув декілька конференцій в онлайн-режимі.