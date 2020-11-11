Під час Маршу незалежності сталися сутички польських націоналістів з поліцією.

Поліція вдалася до жорстких заходів вгамування демонстрантів.

У Варшаві Марш незалежності, який традиційно у столиці Польщі до Дня незалежності організовують ультраправі сили, завершився сутичками з поліцією та затриманнями. Цього року у зв’язку із пандемією коронавірусу Марш незалежності було вирішено провести не традиційно пішою ходою, а у вигляді авто- і мотопробігу. Попри домовленість з владою, багато учасників маршу вийшли на пішу ходу. Про це повідомило Polskie Radio 24.

На площі де Голя демонстранти почали закидувати поліціянтів камінням і петардами. В інциденті взяло участь щонайменше кілька тисяч осіб. Правоохоронці, своєю чергою, відповідали сльозогінним газом, світлошумовими гранатами, водометами та у деяких випадках ґумовими кулями. «З метою відновлення громадського порядку в рамках чинного права проводилися відповідні дії підрозділів поліції. Кілька поліціянтів отримали поранення. Правоохоронці були змушені вжити засоби безпосереднього примусу, в тому числі перцевий газ, а в індивідуальних випадках – засоби відстрілу ґумовх куль»? – зазначено в повідомленні Варшавської поліції на її офіційній сторінці в Twitter.

На маршруті Маршу незалежності також було підпалене приватне помешкання по алеї 3 Травня. Кинутий демонстрантами у будинок фаєр розбив вікно та влетів усередину квартири, що призвело до пожежі. Втім пожежникам вдалося оперативно загасити вогонь.

Окрім того, за повідомленням поліції, поблизу Національного стадіону, у якому працює тимчасовий шпиталь для хворих на COVID-19, правоохоронці також змушені були вдатися до жорстких дій, аби звільнити шляхи, перекриті демонстрантами, для проїзду авто швидкої допомоги і транспорту, який віз медичне обладнання.

«Поведінка хуліганів, їхня агресія та загроза безпеці інших людей вимагали рішучої реакції з нашого боку. Ми будемо з’ясовувати особи всіх учасників цих вуличних бійок і атак на поліціянтів та притягувати їх до відповідальності у суді. Дії об’єднаних підрозділів були повністю виправданим, а використані ними засоби адекватні ситуації, що склалася», – читаємо в Twitter Варшавської поліції.