Охочих отримати документи на виїзд до Чехії попередили про квоту.

 

Генеральне консульство Чехії у Львові у період з 1 до 16 грудня прийматиме громадян, які хочуть подати заяви на довгострокові візи, дозволи на проживання з метою возз'єднання родини та дозволи на сезонне працевлаштування для попередньої реєстрації в якості заявників. Якщо кількість охочих перевищить встановлену квоту, заявників обиратимуть на підставі жеребкування, йдеться в офіційному повідомленні генконсульства Чехії.

 

Фото https://biz.liga.net

 

Відтак охочі мають пройти реєстрацію у період з 1 по 16 грудня у проміжку з 14:00 до 15:00, за винятком п’ятниць. При цьому потенційний заявник або його уповноважена особа може зареєструватися з метою призначення терміну подачі лише однієї заяви. Як виняток, дорослі можуть одночасно зі своєю заявкою зареєструвати і свою дитину, якій не виповнилося 15 років. Потенційний заявник має подати перелік визначених документів та сплатити адміністративний збір у 1000 крон. Після сплати збору заявникові видадуть контрольний талон з унікальним номером, який буде предметом жеребкування.

 

Після 16 грудня генконсульство невідкладно надішле Міністерству закордонних справ Чехії перелік усіх унікальних номерів контрольних талонів, отриманих заявниками під час їхньої реєстрації.

 

У МЗС відбудеться жеребкування, в якому випадковим чином будуть обрані 936 номерів контрольних талонів: 187 з метою сезонного працевлаштування та 749 з метою спільного проживання родин.

 

Фото https://rozvytok-hromady.com

 

Про результат жеребкування зареєстрованих заявників індивідуально не інформуватимуть. Інформація про те, чи конкретний талон виграв у жеребкуванні, а також конкретний термін особистої подачі заяви будуть опубліковані на веб-сайті генерального консульства Чехії у Львові не пізніше 8 січня 2021 року. Також генконсульство опублікує контрольні номери талонів, які не виграли жеребкування.

 

Якщо учасник, який виграв жеребкування, в опублікований термін не прибуде, його призначення на візит для подачі заяви пропаде.

 

«Наголошуємо, що реєстрація для подачі заяви на робочу карту у вищезгаданий період від 1 грудня до 16 грудня 2020 року не гарантує, що заявнику буде призначений термін подачі заяви. Це лише реєстрація претендентів на призначення терміну, з яких буде випадковим чином шляхом жеребкування вибрано вищевказану кількість заявників, які згодом будуть повідомлені через веб-сайт консульства про свій термін подачі заяви.

 

Також звертаємо увагу, що навіть якщо ви подали заяву на візу, не гарантується, що вона буде видана. Рішення щодо заяви приймає Міністерство внутрішніх справ Чеської республіки», – зазначено у повідомленні генконсульства Чехії.

11.11.2020

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