Від ковіду померла мати Марини Порошенко.

 

Мати дружини п'ятого Президента, народного депутата України Петра Порошенка Марини Порошенко померла 10 листопада.

 

Про це повідомив Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Коли йдуть у засвіти батьки, ми перестаємо бути дітьми. Цього року ми з Мариною осиротіли. У червні пішов мій тато. Потім у серпні – тато Марини. Сьогодні перестало битися серце Марининої мами. Вічна їй пам'ять..." – написав Порошенко.

 

У п'ятницю Петро Порошенко сказав під час телеінтерв'ю: "У моєї дружини Марини зараз у лікарні від коронавірусу помирає мама. Вона втратила свідомість".

 

Опоненти звинувачували політика у спробах маніпуляції на ґрунті співчуття. Декотрі ставили під сумнів заяви Порошенка і звертали увагу на те, що він продовжував брати участь у громадських заходах.

 

Близька соратниця Порошенка Ірина Геращенко вважає, що до кампанії цькування причетні "заряджені писаки", котрі "під кальку строчили бруд, що ПП і Марина посміли піти на прем’єру фільму про Донбас, коли мама перебувала у лікарні".

 

Геращенко написала у Facebook, що мати Марини Порошенко "не змогла пережити смерть чоловіка, додалася й важка хвороба".

 

11.11.2020

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