Контактна група взяла до роботи "План Кравчука".

 

Політична підгрупа Тристоронньої контактної групи розпочала обговорення запропонованого керівником делегації України Леонідом Кравчуком "Плану спільних кроків".

 

Про це йдеться у повідомленні української делегації у Facebook.

 

 

Українське представництво стверджує, що головною новиною на засіданні політичної̈ підгрупи (котре вже звикло проходило в режимі відеоконференції) стало обговорення "Плану дій". Як зауважив речник, "певне здивування" викликало твердження російської сторони, що нібито делегація України обіцяла його затвердження парламентом.

 

"Проте після нагадування російським представникам, що в Україні діє демократія та парламентський суверенітет і делегація може лише надавати рекомендації, а не гарантувати ті чи інші законодавчі ініціативи, бесіда швидко повернулася в конструктивне русло. Ще зарано казати про результати, але, принаймні, можна сказати, що український «План» взятий за основу", – йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, раніше керівник делегації України в ТКГ Леонід Кравчук поінформував, що Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО, аби створити умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

 

11.11.2020

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