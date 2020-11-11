На Львівщині через вірус SARS-CoV-2 померла тисяча людей.

Упродовж минулої доби в Україні констатували смерть 191 людини внаслідок ускладнень, спричинених коронавірусом. Загальна кількість померлих сягла майже дев'яти тисяч – 8947 смертей.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у середу в системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

Львівська область першою перетнула поріг у тисячу летальних випадків – офіційно на Львівщині померло від ковіду 1012 людей.

У Києві за час пандемії померло 914 осіб, на Харківщині – 605.

Поточна летальність сягає в Україні 1,83% (на 489,8 тис. виявлених захворювань – 8,9 тис. смертей). Найвища летальність – у Кіровоградській (3,38%), Львівській (2,89%) та Дніпропетровській (2,87%) областях.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 10 611 випадків коронавірусної хвороби. Найбільша кількість – у Києві (965), в Одеській (705), Київській (693) та Львівській (684) областях.