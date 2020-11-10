Любко Глібович пішов

— Миколо, ну шо ти ходиш за мною хвостом? — каже мені тато, коли ми вийшли в ліс біля нашої фазенди позбирати гриби. Мені десь 9 чи 10. Ми ще не знали, що я маю короткозорість, тому тепер мені недивно, що в мене поганенько виходило збирати гриби. Я тішуся моховикам, але тато знаходить білі, а я ні. Хвалюсь йому червоними сироїжками і голубінками, а він каже, що то такі собі гриби. Я втомлений, бо в мене зле виходить, але він мені прищеплює ту любов до лісу — канапкою у серветці на поваленому дереві, коли ми робимо привал, неспішними колами шарудким листям. Я кажу — а що, як ми заблудимось? Він каже — не переживай, не заблудимось, якось вийдемо. З ним безпечно.

Я так і не навчився толком збирати гриби, хоча тепер впізнаю моховики і підосичники. Востаннє я скидав татові на вайбер знимки перевірити, чи я познаходив хороші гриби, коли я їздив у Карпати, аби зібратись із думками напередодні розлучення в 2017. Добре правило, яке він мені тоді сказав: краще хороший гриб не взяти, аніж поганий гриб взяти.

Я так само не навчився толком грати на музичному інструменті — чи то на флейті, чи то на саксофоні. Бавлюсь, але то не музика. Хз що з того, у що я бавлюсь, було би чимось подібним до того, що робила людина, на якій тримався оркестр у філармонії, але то височезна планка. Я недавно пробував грати йому на саксофоні скрипкову партиту соль мінор Баха, яку він завжди грав, коли займався на скрипці. Тато сказав, аби я вправлявся ще.

Бог всемогутній не в тому, що він може для тебе все. Бог справді може все, коли ти маленький. Особливо, коли такий маленький, що можеш по ньому повзати, коли він ще спить, і це неймовірно весело. Але коли ти дорослий, то розумієш, що бог не зробить чуда, він нічим серйозним тобі не допоможе, хіба що розумінням.

Може то і ок — збирати гриби по вайберу, але я хотів, аби він знав, що мені є цінним те, що є цінним йому.

Розуміння то і є та всемогутність. Розкажеш себе, і Бог тебе зрозуміє, у всьому, лиш би навчитись так говорити і лиш би вистачило часу. Розкажеш себе, він зрозуміє — і ти вже не сам.

Важко повірити у всемогутність того розуміння, коли ти ходиш і схлипуєш, розуміючи, що рахунок іде в кращому випадку на дні. Часу явно недостатньо.

Бог, звісно, існує поза часом, однак то для мене, того, хто вірить у Бога. То моє каяття блудного сина, який не приходив до нього щонеділі і навіть не завжди раз через тиждень.

Але час таки існує для самого Бога, і я то розумію.

Коли тато подзвонив у п’ятницю ввечері, що впав і не може встати, аби яприїхав його підняти, то я за тих п’ять хвилин, що збирався, поки їде таксі, впхав до наплечника Бусурмана, мого кота, якого тато ще не бачив. Після того, як ми з Роміком, його кумом, та Тарасом, похресником, таки підняли його, я дав татові кота на руки і сказав, що він мусить знати нового члена родини Глібовичів. Я не вірю в дієвість ритуалів, але коли він чекав на шунтування в 2015, я приїхав під лікарню з шестимісячною Лесею у візочку, аби він побачив її і мав трохи більше сили до життя. Ритуал з Бусурманом мав би бути чимось подібним. Тато признав Бусурмана, казав, що дуже приємний кіт.

Інколи буває так, що Бог помирає.

Не на похмурій Голгофі в пустелі,

а помирає в затхлій старій квартирі в панельному будинку,

куди приходиш частіше з обов’язку, ніж з охоти.

Йому давно не 33, він вже не молодий і прекрасний.

Він старий, розтовстілий, увесь набряклий,

з ранами на ногах, які мироточать.

Я не знаю, як бути, коли помирає мій грішний і недосконалий,

але точно єдиний

мій Бог Отець.

— Тато, я дуже боюсь, що з тобою станеться щось погане, і я не встигну тобі сказати те, що хочу сказати. Я хочу, щоб ти знав, що ти є в мені. Що мені цінне те, що цінне тобі.

— Ну ладно, кінчай філософію… Дай мені краще попити.