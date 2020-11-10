Конституційний Суд відклав розгляд справ через відсутність кворуму.

 

Конституційний Суд укотре відклав розгляд справ, затверджених у порядку денному, через відсутність кворуму.

 

Таку інформацію оприлюднили на сайті суду у вівторок.

 

 

“Розгляд справ відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму”, – йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що 10 листопада суд мав продовжити розгляд справи за поданням 142 народних депутатів стосовно тлумачення поняття "гідні умови життя".

 

Також суд мав розглянути подання щодо тлумачення “земельних” норм Конституції і питання про відкриття конституційного провадження за поданням 47 депутатів щодо спецконфіскації.

 

Із 18 суддів у КС працює 15, для проведення засідання потрібен кворум із 12 суддів.

 

Як нагадує аґенція "Укрінформ", суд уже втретє відкладає розгляд справ через відсутність кворуму. 5 і 9 листопада суд відкладав розгляд “земельного” подання, оскільки один із суддів взяв відпустку, а ще троє відмовилися брати участь у засіданнях суду.

 

У 2019 році 46 народних депутатів направили подання до КС щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції. У поданні ставилося питання, чи є обов’язковим проведення всеукраїнського референдуму як передумови для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і відкриття ринку землі.

 

Крім того, КС розглядає на відповідність Конституції закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Закон з 1 липня 2021 року скасовує дію мораторію на продаж аграрної землі. У законі йдеться, що власниками земель сільськогосподарського призначення можуть бути: громадяни України, українські юридичні особи з кінцевими бенефіціарними власниками лише з числа громадян України, територіальні громади, а також держава.

 

4 травня 2020 року до КС надійшло подання 48 народних депутатів щодо конституційності цього закону та окремих положень Земельного кодексу. Це подання направили депутати від "Батьківщини".

 

Минулого тижня видання ZN.UA оприлюднило звернення судді-доповідача КС Сергія Саса у справі тлумачення земельних норм Конституції. У зверненні до ЗМІ суддя Сас – колишній депутат від "Батьківщини" – показав проєкт рішення, взятий судом за основу.

 

15 травня до КС надійшло ще одне подання щодо конституційності закону про ринок землі, від "ОПЗЖ".

 

У КС обидва "земельні" подання об'єднали в одне провадження.

 

10.11.2020

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