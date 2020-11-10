У Франківській облдержадміністрації нова тимчасова керівниця.

Тимчасово виконувати обов’язки голови Івано-Франківської облдержадміністрації буде Марія Савка, перша заступниця голови ОДА. Відповідний указ Президент Володимир Зеленський підписав напередодні, 9 листопада.

 

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«Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Савку Марію Володимирівну», – йдеться в указі.

 

Попередника, Віталія Федорова, Президент звільнив з посади голови Івано-Франківської ОДА 5 листопада, задовольнивши його заяву. Віталій Федорів був призначений на цю посаду у квітні 2020 року, до того з лютого був тимчасово виконуючим обов’язки голови ОДА.

 

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Відставку голови Івано-Франківcької ОДА анонсував прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 4 листопада.

 

«Сьогодні відбудеться погодження ряду кадрових рішень по Одеській, Івано-Франківській та Сумській областях. Президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що у нас немає касти недоторканних, і якщо посадовець демонструє неякісну, неефективну роботу, десь недотягує – будуть кадрові зміни. І сьогодні вони будуть», – заявив Денис Шмигаль.

 

Аналітик громадської організації «Центр політичних студій» Михайло Джогола вважає, що рішення про звільнення Віталія Федоріва було винятково політичним.

 

«Незрозуміло, як має завершитися реформа децентралізації. Можливо, влада – я маю на увазі Президента України і партію "Слуга народу" – розраховували на більшу підтримку по всій Україні. Можливо, на трохи більшу підтримку вони очікували і в Івано-Франківській області. У нас інші електоральні вподобання на місцевому рівні – цей момент, я думаю, вони врахували. Зараз їм потрібний "угодніший" менеджер, тобто "своя людина", яка в період завершення реформи децентралізації зможе гнучко відреагувати на ті завдання, які йому буде ставити партія "Слуга народу" чи Президент України», – зазначив він.

 

До слова, Марія Савка працює першим заступником голови Івано-Франківської облдержадміністрації з жовтня 2016 року. За підсумками місцевих виборів–2020, вона стане депутаткою Івано-Франківської обласної ради від партії «Слуга народу».

 

На виборах до Івано-Франківьсокї обласної ради партія «Слуга народу» набрала 8,993% голосів та отримала 9 мандатів.

10.11.2020

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