На посаді голови Івано-Франківської ОДА кабмін затвердив Андрія Бойчука.

 

Кабінет Міністрів України на засіданні у середу, 16 грудня, заслухав та погодив кандидатуру Андрія Бойчука на посаду голови Івано-Франківської облдержадміністрацій. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан на своїй facebook-сторінці.

 

Фото https://gk-press.if.ua

 

Під час заслуховування Андрій Бойчук зазначив, що має 13-річний досвід роботи в паливно-енергетичному секторі.

 

«Можу не лише оцінити ефективність роботи, але й бачу своїм завданням зростання інвестицій у галузь та наповнення бюджету», – сказав Бойчук.

 

В умовах епідемії пріоритетним завданням назвав підтримку медичних закладів, залучення бізнесу до боротьби з коронавірусною інфекцію. Також у пріоритетах – розвиток туризму та модернізація Івано-Франківського аеропорту. Бойчук пообіцяв покращити комунікацію з населенням, щодо реалізації програми «Велике будівництво», боротьби з COVID-19 та інших ініціатив центральної влади.

 

«Моя мета – ефективна взаємодія, спільна мова з усіма і робота над обороноздатністю України. Я розумію структуру місцевих еліт і знаю свої завдання. А ще, звісно, зараз гостро стоїть питання боротьби з коронавірусом – це забезпечення медичних закладів і все в цьому напрямі», – сказав Андрій Бойчук.

 

Зазначимо, Андрій Бойчук раніше був помічником міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана, очолював Департамент з питань функціонування та реформування нафтогазового сектора Міненерго. У 2013 - 2014 роках він був сотником 37-ї сотні Самооборони Майдану, а в останні роки займався волонтерською діяльністю.

 

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль поцікавився у Бойчука, чим він займався останні роки, оскільки в особовій карточці зазначено, що з 2016 року тимчасово не працює.

 

«З моменту, коли пішов з Міненерго я не займав ніяких посад. Присвятив свій час забезпеченню потреб армії і волонтерській діяльності. Є відповідні напрацювання, всім відомо, що залучено багато коштів з діаспори і такий вид діяльності був до цього часу. Не займав постів і не був на посадах», — сказав Бойчук, і уточнив, що створив організацію «Корпус захисників революції Гідності».

 

У підсумку, міністри погодили призначення Бойчука на посаду голови Івано-Франківської ОДА. Тепер указ про призначення має підписати президент України.

 

Архівне фото www.if.gov.ua

 

Нагадаємо, 5 листопада президент Володимир Зеленський звільнив з посади голови Івано-Франківської ОДА Віталія Федоріва. Т.в.о. голови ОДА була призначена перша заступниця голови ОДА Марія Савка.

 

Віталій Федорів після звільнення з посади голови ОДА отримав посаду заступника міського голови Івано-Франківська.

 

Як відомо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль до його призначення в Кабмін, а саме у період з серпня 2019 року до лютого 2020 року очолював Івано-Франківську ОДА.

 

16.12.2020

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