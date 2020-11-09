У Франківську оголосили поіменний склад обласної ради нового скликання.

За даними ТВК, перше місце на виборах до Івано-Франківської облради посіло ВО «Свобода», за депутатів якого проголосували 19,373% виборців, друге місце у «Європейської солідарності» – 17,247% голосів, третє у партії «За майбутнє» – 16,265%, четверте у ВО «Батьківщина» – 14,851%; п’яте у партії «Платформа громад» – 10,357%; шосте у «Слуги народу» – 8,993%.

Фото https://gk-press.if.ua

В Івано-Франківській обласній раді загалом 84 місця. Відтак «Свобода» отримала 18 мандатів, «Європейська солідарність» – 17, «За майбутнє» – 16, «Батьківщина» – 14, «Платформа громад» –10, «Слуга народу» – 9.

Фото https://gk-press.if.ua

За єдиними виборчими списками депутатами Івано-Франківської облради стали:

«Свобода»: Михайло Королик, Микола Вітенко, Олег Загурський, Ігор Дебенко, Наталія Щербій, Марія Рудик, Манолій Піцуряк, Оксана Тебешевська, Олег Понайда, Михайло Іваночко, Юрій Дяків.

«Європейська солідарність»: Володимир Кушнір, Ростислав Кукурудз, Роман Ткач, Тетяна Градюк, Володимир Магаль, Ігор Очкур, Юрій Мазур, Сергій Волошин, Володимир Федоришин, Іван Приймак, Сергій Басараб.

«За майбутнє»: Андрій Бриндальський, Віктор Шевченко, Михайло Якимчук, Роман Мошура, Микола Палійчук, Дмитро Лашук, Роман Білик, Дмитро Сіреджук, Віталій Гондурак.

«Батьківщина»: Василь Гладун, Любомир Слободян, Андрій Іваськів, Богдан Ленігевич, Євгенія Бардяк, Олександр Левицький, Богдан Книшук, Дмитро Грицюк, Василь Мельничук.

«Платформа громад»: Володимир Боднарчук, Іван Депутович, Ігор Тринів, Богдан Кобилянський.

«Слуга народу»: Андрій Яворський, Назарій Кизимишин, Василь Івасик.

Нагадаємо, у Львівській облраді найбільшу фракцію, за підсумками виборів, отримає «Європейська солідарність» – 28 депутатів. Другу сходинку у виборчих перегонах посіла партія «Слуга народу», третю – «Самопоміч», які отримали по дев’ять депутатів.

У Тернопільській облраді найбільшу фракцію сформують представники «Європейської солідарності» – 17. У ВО «Свобода» – 13 мандатів, у «За майбутнє» – 12.