Уже в 10 областях ліжка для пацієнтів із COVID-19 заповнені на понад 70%.

Максимальна кількість ліжок в Україні, яка може бути задіяна для хворих на коронавірус, – 83 тисячі.

Про це на брифінгу 10 листопада в дніпровській Лікарні імені Мечникова повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує "Радіо Свобода".

З його слів, йдеться про 50% всього ліжкового фонду України, і це вже "критична цифра".

"Але це критична цифра, яку ми порахували в розрізі кожної області, кожної лікарні", – сказав міністр.

Він також пояснив, що через посилення карантину в Україні призупинили планову шпиталізацію пацієнтів, але це не стосується тих випадків, де відтермінування загрожуватиме життю – наприклад, випадків, пов’язаних із онкологією, з пологами тощо.

Згідно з даними, поширеними у вівторок на інтернет-сторінці Міністерства охорони здоров'я, вже у 10 областях України лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені на понад 70%.

Найбільш завантаженими є лікарні у Полтавській (85,2%), Одеській (80,8%), Рівненській (79,4%), Чернігівській (73,9%), Донецькій (73,1%), Запорізькій (72,1%), Вінницькій (71,6%), Київській (71,2%), Сумській (71%) і Закарпатській (70,6%) областях. В середньому по Україні ліжка заповнені на 63,8%.

Загалом у лікарнях наразі є 45 тисяч ліжок для пацієнтів із COVID-19.