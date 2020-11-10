Lockdown визнано англійським словом 2020 року.

Ще п’ять слів з шортлиста теж пов’язані з пандемією коронавірусу.

Англійським словом 2020 року визнано «локдавн» (lockdown). Такий вибір зробили експерти авторитетного словника Collins English Dictionary. Про це повідомила телерадіокомпанія ВВС. У зв'язку з пандемією COVID-19 вживання порівняно рідкісного терміну в англомовних ЗМІ та інтернеті зросла з чотирьох тисяч у 2019 році до чверті мільйона.

«Lockdown – засіб стримування, який уряди всього світу застосовують для гальмування поширення COVID-19, було визнано "Словом року – 2020". Кілька інших слів, пов'язаних із пандемією, ввійшли до довшого списку з десяти слів року… Наші лексикографи обрали lockdown словом року, оскільки воно увібрало в себе досвід, який об'єднав мільярди людей в усьому світі», – зазначається на офіційному сайті Collins English Dictionary.

«Мова відображає світ довкола нас, а 2020 року в світі домінувала тема глобальної пандемії. Локдавн змінив те, як ми живемо, працюємо, вчимося, робимо закупи і спілкуємося. Оскільки багато країн саме зараз входять у другий локдавн, слово виражає головний підсумок року – хоча, звичайно, це нікого не тішить», – пояснила логіку рішення лінгвістка-консультантка Collins English Dictionary Геллен Ньюстед (Helen Newstead).

У шортлисті з десяти наймодніших, за версією Collins Dictionary, англійських слів 2020 року ще п'ять, окрім «локдавна», стосувалися пандемії COVID-19: coronavirus («коронавірус»), furlough («примусова неоплачувана відпустка»), key worker («працівник з життєво важливою спеціальністю»), self-isolate («самоізолюватися») і social distancing («соціальне дистанціювання»).

До колишнього поясненню слова «локдавн» («запровадження жорстких обмежень на пересування, соціальні контакти і доступ до громадських місць») Collins додав нове: «обмежувальний захід, який запроваджується урядами з метою обмежити поширення COVID-19».

Тлумачний словник Collins English Dictionary з 1979 року випускається видавництвом HarperCollins, яке розташоване в Ґлазґо. З тих пір вийшло 13 виправлених і доповнених видань, останнє – 2018 року.

Щорічно експерти редакції за допомогою комп'ютерного аналізу визначають «слово року» (Word of the Year). Воно повинно бути або новим, або таким, вживання котрого стрімко зросло у зв'язку з актуальністю означуваного ним явища.

2019 року Collins обрав словом року climate strike («кліматичний страйк»), 2018-го – single-use («одноразовий»), 2017-го – fake news («фейкові новини»), 2016-го – Brexit.