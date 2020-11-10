В Україні понад 10 тисяч випадків ковіду за добу.

«Борис Годунов» у Цюриху

Кирило Карабиць

Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.