В Україні понад 10 тисяч випадків ковіду за добу.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердили 10 179 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальна кількість захворювань зросла до 479 197.
Про це йдеться в даних, оприлюднених у вівторок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували в Києві (747 позитивних тестів), у Житомирській (646), Київській (628) та Одеській (608) областях.
За добу констатували смерть 191 людини. Загальна кількість померлих сягла 8756.
10.11.2020