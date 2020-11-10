Галицькі хроніки COVID-19: 10 листопада.

Станом на 09:00 10 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 81 747 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1283 нових випадків: 560 –​ на Івано-Франківщині, 550 – на Львівщині (проведено 1619 ПЛР-досліджень) та 173 – на Тернопіллі (проведено 971 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині.Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській – 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

10 листопада (09:00): 22 389 випадків, 173 нових

м. Тернопіль – 45 осіб

Бережанський район – 10 осіб

Бучацький район – 1 особа

Гусятинський район – 9 осіб

Заліщицький район – 2 особи

Збаразький район – 8 осіб

Зборівський район – 3 особи

Кременецький район – 18 осіб

Козівський район - 1 особа

Монастириський район – 14 осіб

Підволочиський район – 16 осіб

Підгаєцький район – 6 осіб

Теребовлянський район – 4 особи

Тернопільський район – 12 осіб

Чортківський район – 13 осіб

Шумський район – 9 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

10 листопада (09:00): 34 304 випадки, 550 нових

м. Львів – 195 осіб

Буський район – 1 особа

Городоцький район – 11 осіб

Дрогобицький – 47 осіб

Жидачівський район – 10 осіб

Жовківський район – 2 особи

Золочівський район – 16 осіб

Кам’янка-Бузький район – 9 осіб

Миколаївський район – 29 осіб

Мостиський район – 9 осіб

Перемишлянський район – 12 осіб

Пустомитівський – 55 осіб

Радехівський район – 6 осіб

Самбірський район – 17 осіб

Сколівський район – 3 особи

Сокальський район – 59 осіб

Стрийський район – 22 особи

Турківський район – 3 особи

Яворівський район – 26 осіб

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

10 листопада (09:00): 25 054 випадки, 560 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.