Галицькі хроніки COVID-19: 10 листопада.

Станом на 09:00 10 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 81 747 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1283 нових випадків: 560 – на Івано-Франківщині, 550 – на Львівщині (проведено 1619 ПЛР-досліджень) та 173 – на Тернопіллі (проведено 971 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 14 летальних випадків: сім людей померло на Львівщині, дві – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині.Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській – 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 листопада (09:00): 22 389 випадків, 173 нових
м. Тернопіль – 45 осіб
Бережанський район – 10 осіб
Бучацький район – 1 особа
Гусятинський район – 9 осіб
Заліщицький район – 2 особи
Збаразький район – 8 осіб
Зборівський район – 3 особи
Кременецький район – 18 осіб
Козівський район - 1 особа
Монастириський район – 14 осіб
Підволочиський район – 16 осіб
Підгаєцький район – 6 осіб
Теребовлянський район – 4 особи
Тернопільський район – 12 осіб
Чортківський район – 13 осіб
Шумський район – 9 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 листопада (09:00): 34 304 випадки, 550 нових
м. Львів – 195 осіб
Буський район – 1 особа
Городоцький район – 11 осіб
Дрогобицький – 47 осіб
Жидачівський район – 10 осіб
Жовківський район – 2 особи
Золочівський район – 16 осіб
Кам’янка-Бузький район – 9 осіб
Миколаївський район – 29 осіб
Мостиський район – 9 осіб
Перемишлянський район – 12 осіб
Пустомитівський – 55 осіб
Радехівський район – 6 осіб
Самбірський район – 17 осіб
Сколівський район – 3 особи
Сокальський район – 59 осіб
Стрийський район – 22 особи
Турківський район – 3 особи
Яворівський район – 26 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
10 листопада (09:00): 25 054 випадки, 560 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 10 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.10.11.2020