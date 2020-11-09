Офіс Президента оголосив про початок карантину "вихідного дня".

Українська влада вирішила перейти до "другого етапу реагування на поширення COVID-19" – в українських лікарнях розгортатимуть додаткові нові місця для недужих, а планові операції заборонять. У вихідні дні в Україні посилюватимуть обмежувальні заходи.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко за підсумками нарад із Президентом України та керівниками Офісу Президента, передає "Укрінформ".

"Прийнято рішення – Україна переходить на другий етап реагування на поширення коронавірусної хвороби: ми продовжуємо розгортати та збільшувати кількість ліжок в закладах охорони здоров'я, в які будуть госпіталізувати хворих з коронавірусною хворобою. З понеділка всі планові операції, планові госпіталізації заборонені в наших лікарнях. Лікарні приймають виключно ургентних хворих і виключно хворих з коронавірусною хворобою", – сказав Ляшко.

З його слів, планується терміново збільшити кількість ліжок для хворих з COVID-19 – із запланованих 52 тисяч до 80 тисяч. Також 80% з них, або 60 тисяч ліжок, мають забезпечити киснем. "Зараз відпрацьовується кожен конкретний заклад, який буде постачати або газоподібний кисень, або рідкоподібний кисень в кожну лікарню", – сказав Ляшко.

Третім етапом планується розгортання тимчасових госпіталів у пристосованих приміщеннях.

Олег Ляшко закликав українців дотримуватися протиепідемічних обмежень, щоби не довелося переходити до "третього етапу".

"Найближчим часом буде запропоновано і проголосовано Кабінетом Міністрів України про більш жорсткий карантин на вихідний день. Ми будемо робити все можливе для того, щоб врятувати систему охорони здоров'я від колапсу і не зупиняти економіку", – анонсував Ляшко.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що режим карантину на вихідні дні буде альтернативою жорсткому "локдавну", а водночас дасть змогу підготувати належну кількість лікарняних ліжок.

"Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдавну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим", – заявив Президент, згідно з повідомленням ОП.