"Пройти там неможливо": Бурмистер Дрогобича закликав поліцію дати раду ромам.

 

Міський голова Дрогобича Тарас Кучма закликав служби правопорядку дати раду ромам і безхатькам у центрі міста.

 

Роми на залізничній станції в Дрогобичі

 

Таке звернення Кучма озвучив у понеділок під час оперативної наради в мерії, повідомляє пресова служба Дрогобицької міськради.

 

Як повідомив Тарас Кучма, центральна частина Дрогобича, особливо площа Замкова Гора та кілька інших локацій, "часто є окуповані циганами, безпритульними та особами, які розпивають там спиртні напої". А "наслідками таких дій є розкинуті недопалки, пляшки, гори сміття та неприємний запах довкола", – переповіли в муніципалітеті.

 

"Все це відбувається в центрі міста, в його історичній частині, яку відвідують туристи, роблять фотографії на фоні старовинного костелу. Для нікого не секрет, що внутрішній двір будинків біля «Приватбанку» служить своєрідною територією, де справляють свої біологічні потреби особи, які не мають постійного місця проживання та ті, хто полюбляє заглядати в пляшку. Тож пройти там, не затуливши носа, неможливо. Такі речі у центрі Дрогобича – недопустимі", – обурився Тарас Кучма.

 

Відтак міський очільник закликав правоохоронців та муніципальну варту "навести лад із особами, які розпивають спиртні напої на площі Замкова Гора, відтак залишають по собі сміття, бруд та справляють свої біологічні потреби де попало".

 

Нещодавно міський голова Рівного Олександр Третяк пригрозив ромам, що вивезе їх на Закарпаття. Минулого року бурмистер Івано-Франківська Руслан Марцінків наказував вивезти ромів з міста. Згодом просив вибачення за таку заяву.

 

02.08.2021

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