Запорізька область вирівнялася з Львівською за кількістю захворювань на ковід.

Упродовж минулої доби в Україні підтвердилося 8687 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число діагностованих захворювань зросло до 469 018.

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

У Києві виявили 748 захворювань, у Харківській області – 717, у Запорізькій – 683, у Житомирській – 636, у Київській – 590.



Найбільше активних носіїв хвороби – у Харківській області (33 292), в Києві (27 381) та на Одещині (20 879). А Запорізька область (11 160) уже майже наздогнала Львівську (11 778).

За добу констатували смерть 115 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 8565.