Запорізька область вирівнялася з Львівською за кількістю захворювань на ковід.

 

Упродовж минулої доби в Україні підтвердилося 8687 нових випадків коронавірусної хвороби. Загальне число діагностованих захворювань зросло до 469 018.

 

Про це йдеться в даних, оприлюднених у понеділок у системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу на інтернет-сторінці РНБО.

 

 

У Києві виявили 748 захворювань, у Харківській області – 717, у Запорізькій – 683, у Житомирській – 636, у Київській – 590.
 

Найбільше активних носіїв хвороби – у Харківській області (33 292), в Києві (27 381) та на Одещині (20 879). А Запорізька область (11 160) уже майже наздогнала Львівську (11 778).

 

За добу констатували смерть 115 людей. Загальна кількість летальних випадків зросла до 8565.

 

09.11.2020

До теми

Чому ненависть та "іншування" так сильно зросли в Америці?
Крісті Ашванден
В огляді наукових досліджень в журналі Science п'ятнадцять дослідників намагались зрозуміти особливості теперішньої політичної поляризації у США. Scientific American поспілкувався з головним автором цієї публікації. 
09.11.20 | | Наука
Чим зумовлене музичне задоволення?
Вимірювання мозкових хвиль демонструє, що відбувається в мозку під час слухання емоційної музики.
08.11.20 | | Наука
Зеленський як персонаж
Назарій Заноз
Зеленському треба докласти чимало зусиль, аби позбутися іміджу персонажа та довести власну самостійність. Як і Україні
06.11.20 | | Дискурси
«Театр у кошику» знову вражає
Мирослав МАРИНОВИЧ
У цьому шаленому світі все-таки знаходяться люди, які попри все прагнуть творити для нас оази, де можна перепочити і набратися духовних сил
06.11.20 | | Штука
«Борис Годунов» у Цюриху
Кирило Карабиць
Оркестр і хор під час вистави звучали не з оркестрової ями, а з репетиційної зали, що розташована неподалік від оперного театру. За допомогою оптоволоконного кабелю синхронізований звук віртуально подавався зі швидкістю світла до оперного театру.
05.11.20 | | Штука
Викрадач душ
Володимир Шелухін
У давнину вірили, що зображення людини призводить до викрадення у неї душі. Можливо тому світлини, які робив мій дід, такі одухотворені.
05.11.20 | | Минуле
Індульґенція на свавілля
Олександр КОСТЕНКО
Незалежність будь-якого суду не може тлумачитися таким чином, що він виключає протидію його свавільним рішенням.
05.11.20 | | Україна
David Bowie «The Man Who Sold The World» – 50 років
Ілько ЛЕМКО
Отого 4 листопада 1970 року, в день виходу альбому, Девіду Бові було 23 роки. Кажуть, що музиканти, та й усі митці загалом, створюють найгеніальніше у молоді роки. Щодо рокової музики – і щодо Девіда Бові – це свята правда
04.11.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.