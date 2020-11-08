Байден пообіцяв ліквідувати розкол в країні.

Він також назвав пріоритетами своєї діяльності в Білому домі боротьбу з пандемією, расизмом і дискримінацією.

 

 

Джо Байден, котрий, згідно з попередніми підрахунками, виграв президентські перегони виступив у суботу ввечері, сьомого листопада, у місті Вілмінґтоні (штаті Делавер) з телевізійним зверненням до нації. Лейтмотивом виступу політика, котрий, як очікується, 20 січня 2021 року відбуде інвіґурацію на 46-го президента США, був заклик до єдності нації.

 

«Нація сказала своє слово. Ми виграли з найбільшою кількістю голосів, які коли-небудь були віддані за кандидата під час виборів», – заявив Байден, чиї слова цитує інформаційна аґенція Reuters. За його даними, він отримав підтримку понад 74-х мільйонів виборців. При цьому Джо Байден пообіцяв повернути США повагу в усьому світі і сприяти подоланню партійних, расових та інші розколів у країні.

 

«Я присягаю вам бути президентом, котрий бореться не за розкол, а за єдність. Я буду керувати країною як американський президент, а не демократ», – заявив політик, запевнивши, що має намір представляти інтереси і тих американців, котрі не голосували за нього, створити країну, в якій кожен має рівні шанси.

 

Окремо Байден подякував за підтримку афроамериканського населення і пообіцяв боротися зі «системним расизмом». Іншим пріоритетом свого президентства він назвав боротьбу з пандемією COVID-19, заявивши про намір скликати раду наукових експертів для розробки плану боротьби з хворобою. «Я беру на себе зобов'язання зробити все, щоб перемогти пандемію», – сказав він.

 

Завершуючи свою промову, Байден зазначив: «Америка звернулася до нас і дала нам мандат керуватися силами науки і надії і вести битви нашого часу – битву з вірусом, з системним расизмом, битву за порятунок нашої планети і захист демократії. Ми повинні дати всім в цій країні шанс на справедливість». Присутні прихильники Байдена зустріли його мова оплесками і автомобільними гудками.

 

Цьогорічна президентська кампанія проходила в умовах пандемії коронавіруса й була дуже напруженою. Сьомого листопада, після того як низка провідних американських медій оголосила про перемогу Джо Байдена, чинний президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що відмовляється визнавати результати виборів. Раніше він говорив про те, що має намір оскаржувати їх в судах.

 

Тим часом Байдена вже привітали з обранням багато світових лідерів, зокрема бундесканцлерка Німеччини Анґела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, президент України Володимир Зеленський та інші глави держав і урядів.

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