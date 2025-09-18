Трамп оголосив рух ANTIFA терористичним.

Це стало реакцією президента США на вбивство консервативного політичного активіста Чарлі Кірка.

 

 

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що визнав антифашистський рух ANTIFA  терористичною організацією. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters. Глава Білого дому заявив про нові заходи проти лівих груп після вбивства консервативного політичного активіста Чарлі Кірка.

 

«Зі задоволенням повідомляю багатьом нашим патріотам США про те, що я оголошую ANTIFA – хвору, небезпечну, ліворадикальну катастрофу – великою терористичною організацією», – написав Трамп у соцмережі Truth Social у четвер, 18 вересня. Президент США додав, що «наполегливо рекомендує» провести ретельне розслідування джерел фінансування руху.

 

Як зазначають експерти в коментарях для Reuters, ANTIFA – це слабко організований ідеологічний рух без чіткої структури, керівництва та ієрархії. Як такої організації ANTIFA  не існує, є десятки груп активістів, які називають себе антифашистами.

 

Наразі не зрозуміло, яку юридичну силу має заява Трампа. В адміністрації президента США повідомили, що Білий дім готує указ про політичне насильство та про мову ненависті, який передбачає криміналізацію діяльності ANTIFA. Варто зауважити, що в США немає списку терористичних організацій, які діють усередині країни, є лише список для міжнародних терористичних організацій.

 

Дональд Трамп у 2020 році вже пропонував оголосити рух ANTIFA терористичним, звинувативши його в організації заворушень, які виникли під час кампанії проти поліцейського насильства у США після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

