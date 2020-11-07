Галицькі хроніки COVID-19: 7 листопада.

 

Станом на 09:00 7 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 78 450 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1285 нових випадків: 529 –​ на Івано-Франківщині, 557 – на Львівщині (проведено 2528 ПЛР-досліджень) та 199 – на Тернопіллі (проведено 1175 ПЛР-досліджень).

 

 

За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині.

 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

 

 

7 листопада (09:00): 21 907 випадків, 199 нових

м. Тернопіль – 38 осіб

Бережанський район – 19 осіб

Борщівський район – 9 осіб

Бучацький район – 8 осіб

Гусятинський район – 18 осіб

Заліщицький район – 13 осіб

Збаразький район – 6 осіб

Зборівський район – 1 особа

Козівський район – 9 осіб

Кременецький район – 8 осіб

Монастириський район – 16 осіб

Підволочиський район – 71 особа

Підгаєцький район – 7 осіб

Теребовлянський район – 12 осіб

Тернопільський район – 16 осіб

Чортківський район – 9 осіб

Шумський район – 13 осіб

 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

 

 

7 листопада (09:00): 32 982 випадки, 557 нових

м. Львів – 211 осіб

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

 

 

7 листопада (09:00): 23 561 випадок, 529 нових

 

 

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

 

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.

07.11.2020

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