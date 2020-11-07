Галицькі хроніки COVID-19: 7 листопада.

Станом на 09:00 7 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 78 450 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1285 нових випадків: 529 – на Івано-Франківщині, 557 – на Львівщині (проведено 2528 ПЛР-досліджень) та 199 – на Тернопіллі (проведено 1175 ПЛР-досліджень).
За минулу добу зафіксовано 20 летальних випадків: чотирнадцять людей померло на Львівщині, одна – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині.
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 листопада (09:00): 21 907 випадків, 199 нових
м. Тернопіль – 38 осіб
Бережанський район – 19 осіб
Борщівський район – 9 осіб
Бучацький район – 8 осіб
Гусятинський район – 18 осіб
Заліщицький район – 13 осіб
Збаразький район – 6 осіб
Зборівський район – 1 особа
Козівський район – 9 осіб
Кременецький район – 8 осіб
Монастириський район – 16 осіб
Підволочиський район – 71 особа
Підгаєцький район – 7 осіб
Теребовлянський район – 12 осіб
Тернопільський район – 16 осіб
Чортківський район – 9 осіб
Шумський район – 13 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 листопада (09:00): 32 982 випадки, 557 нових
м. Львів – 211 осіб
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
7 листопада (09:00): 23 561 випадок, 529 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 7 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.07.11.2020