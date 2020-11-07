У Данії у 214 осіб виявили зараження від норок мутованим коронавірусом.

Через це 17 мільйонів тварин доведеться знищити.

 

 

У Данії виявлено передачу коронавіруса від норок до людей. Загалом зафіксовано 214 таких випадків. Про це повідомив данський Державний і Інститут боротьби з інфекційними захворюваннями.

 

«У Данії варіанти вірусу норок були виявлені у 214 осіб з 5102 зразків, які були проаналізовані з 8 червня до 18 жовтня. Це період, протягом якого серед норок стався спалах SARS-CoV-2», – наголошується в повідомленні інституту, яке цитує телеканал Euronews.

 

Йдеться, зокрема, про мутований штам коронавіруса. Особливо активно інфекція циркулює в Північній Ютландії, де розташовані звіроферми, які займаються розведенням норок. У реґіоні за рішенням влади запроваджено карантин.

 

Науковці інституту припускають, що норки заражаються коронавірусом від людини. Після поширення COVID-19 всередині популяції тварин вірус може повернутися до людини під час близького контакту з норками, але вже в мутованому вигляді.

 

Як вказала прем'єр-міністерка Данії Метте Фредріксен (Mette Frederiksen), обмежувальні заходи вкрай необхідні, оскільки мутований коронавірус несе в собі ризик вплинути на ефект майбутніх вакцин. Мешканцям Північної Ютландії наказано не залишати межі своїх громад і пройти обстеження.

 

Через ситуацію, що склалася, уряд Данії ухвалив рішення знищити 17 мільйонів норок на 1139 норкових фермах.

 

Окрім Данії коронавірус SARS-CoV-2 у норок виявили ще в п'яти країнах – США, Італії, Іспанії, Швеції та Нідерландах. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).
 

07.11.2020

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