Галицькі хроніки COVID-19: 6 листопада.

Станом на 09:00 6 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 77 165 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1076 нових випадків: 511 –​ на Івано-Франківщині, 356 – на Львівщині (проведено 2554 ПЛР-дослідження) та 209 – на Тернопіллі (проведено 1294 ПЛР-дослідження).

За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки: п'ятнадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:

6 листопада (09:00): 21 708 випадків, 209 нових

м. Тернопіль – 31 особа

Бережанський район – 12 осіб

Борщівський район – 20 осіб

Бучацький район – 5 осіб

Гусятинський район – 14 осіб

Заліщицький район – 11 осіб

Збаразький район – 5 осіб

Зборівський район – 4 особи

Козівський район – 4 особи

Кременецький район – 9 осіб

Лановецький район – 9 осіб

Монастириський район – 17 осіб

Підволочиський район – 11 осіб

Підгаєцький район – 5 осіб

Теребовлянський район – 18 осіб

Тернопільський район – 15 осіб

Чортківський район – 17 осіб

Шумський район – 11 осіб

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​

6 листопада (09:00): 32 425 випадків, 356 нових

м. Львів – 179 осіб

Бродівський район – 3 особи

Буський район – 7 осіб

Городоцький район – 10 осіб

Дрогобицький – 36 осіб

Жидачівський район – 11 осіб

Жовківський район – 38 осіб

Кам’янка-Бузький район – 4 особи

Миколаївський район – 16 осіб

Мостиський район – 15 осіб

Перемишлянський район – 4 особи

Пустомитівський – 6 осіб

Радехівський район – 8 осіб

Самбірський район – 7 осіб

Сокальський район – 9 осіб

Стрийський район – 3 особи

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:​​​​

6 листопада (09:00): 23 032 випадки, 511 нових

Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.