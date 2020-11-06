Галицькі хроніки COVID-19: 6 листопада.

Станом на 09:00 6 листопада, за даними РНБО України, у трьох галицьких областях виявлено 77 165 хворих на COVID-19. За минулу добу – 1076 нових випадків: 511 – на Івано-Франківщині, 356 – на Львівщині (проведено 2554 ПЛР-дослідження) та 209 – на Тернопіллі (проведено 1294 ПЛР-дослідження).
За минулу добу зафіксовано 24 летальні випадки: п'ятнадцять людей померло на Львівщині, чотири – на Тернопільщині та п'ять – на Івано-Франківщині. Летальність ускладнень коронавірусної хвороби в середньому серед галичан стабільно становить 2,2%, при цьому у Івано-Франківській області це 2%, у Тернопільській 1,3%, а на Львівщині – 2,9%, і це найвищий показник в усій країні (середня летальність по Україні становить 1,8%).
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 листопада (09:00): 21 708 випадків, 209 нових
м. Тернопіль – 31 особа
Бережанський район – 12 осіб
Борщівський район – 20 осіб
Бучацький район – 5 осіб
Гусятинський район – 14 осіб
Заліщицький район – 11 осіб
Збаразький район – 5 осіб
Зборівський район – 4 особи
Козівський район – 4 особи
Кременецький район – 9 осіб
Лановецький район – 9 осіб
Монастириський район – 17 осіб
Підволочиський район – 11 осіб
Підгаєцький район – 5 осіб
Теребовлянський район – 18 осіб
Тернопільський район – 15 осіб
Чортківський район – 17 осіб
Шумський район – 11 осіб
ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 листопада (09:00): 32 425 випадків, 356 нових
м. Львів – 179 осіб
Бродівський район – 3 особи
Буський район – 7 осіб
Городоцький район – 10 осіб
Дрогобицький – 36 осіб
Жидачівський район – 11 осіб
Жовківський район – 38 осіб
Кам’янка-Бузький район – 4 особи
Миколаївський район – 16 осіб
Мостиський район – 15 осіб
Перемишлянський район – 4 особи
Пустомитівський – 6 осіб
Радехівський район – 8 осіб
Самбірський район – 7 осіб
Сокальський район – 9 осіб
Стрийський район – 3 особи
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ:
6 листопада (09:00): 23 032 випадки, 511 нових
Інформація уточнюється й оновлюється. За даними РНБО, МОЗ, ЦГЗ України станом на 09:00 6 листопада, а також сайтів місцевих лабораторних центрів і місцевої влади у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.
Учорашні дані можна побачити за цим посиланням.
06.11.2020