У Верховній Раді Вакарчука замінив "Богема".

 

Громадський діяч, актор, ветеран війни на Донбасі Андрій Шараскін (позивний "Богема") склав присягу народного депутата від партії "Голос" замість Святослава Вакарчука, який у червні склав мандат.

 

Церемонія складання присяги відбулася на засіданні Верховної Ради у п'ятницю, повідомляє LB.ua.

 

 

"Дай Боже здоров'я. Народе України, депутати, депутатки, побратими, посестри, голово, заступники. Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватись Конституції України та законів, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", — сказав Шараскін з трибуни.

 

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на початку червня оголосив про складення депутатського мандата. Верховна Рада не захотіла задовольняти його заяву — і тоді партія "Голос" використала механізм імперативного мандата: Вакарчук вийшов із фракції — й формально був позбавлений з'їздом своїх депутатських повноважень.

 

10 жовтня Центральна виборча комісія визнала Шараскіна народним депутатом від партії "Голос" замість Вакарчука.

 

06.11.2020

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