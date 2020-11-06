ВР не захотіла доукомплектувати Конституційний Суд.

Верховна Рада на своєму засіданні у п'ятницю не підтримала жодної кандидатуру на посаду судді Конституційного Суду України.

Як передає кореспондент УНІАН, на голосування виносили чотири кандидатури.

При рейтинговому голосуванні на посаду судді КСУ кандидатуру Юрія Павленка (запропонувала фракція "Опозиційна платформа – За життя") підтримали 154 народних депутати, кандидатуру Ольги Боднар-Петровської (запропонувала фракція "Батьківщина") – 126, кандидатуру Миколи Сірого (запропонувала фракція "Європейська солідарність") – 97, кандидатуру Наталії Денисенко (запропонувала фракція "Голос") – 38.

Після рейтингового голосування в сесійній залі для призначення на посаду судді КСУ було винесено кандидатуру Юрія Павленка, оскільки вона набрала найбільше голосів. За його кандидатуру проголосувало лише 100 народних депутатів. Відтак Голова Верховної Ради Дмитро Разумков дав доручення профільному комітету провести повторний конкурс на посаду судді КСУ

Нагадаємо, у КС є дві вакантні посади суддів для квоти Верховної Ради. Депутатський корпус задекларував намір оновити склад КС після скандального антикорупційного рішення, однак наразі переважає ідея заблокувати роботу суду, аби він не ухвалив додаткових одіозних рішень.

Фракції демократичної опозиції наполягають на повноцінному конкурсі при відборі суддів.