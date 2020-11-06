"Режим тиші": Бойовики відкривали вогонь 11 разів, одного воїна поранено.

Упродовж минулої доби, 5 листопада, у зоні операції Об’єднаних сил зафіксовано одинадцять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС у п'ятницю.

"Дев’ять порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”. Так, поблизу Старогнатівки противник провокував українських захисників вогнем зі стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю", – йдеться у ранковому зведенні.

На ділянках у районі населеного пункту Водяне задокументовано п’ять порушень.

Із тимчасово окупованої Ужівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем.

"Окрім того, двічі впродовж доби ворог застосував міномети калібру 82 міліметри. Нахабні дії російсько-окупаційних військ безкарними не залишилися, адекватним вогнем у відповідь зі штатного озброєння оборонці Водяного рішуче подавили ворожу активність та змусили противника припинити обстріли", – зазначили в штабі.

Два порушення режиму припинення вогню у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано на ділянках неподалік від Попасної.

“В обідній час противник провокував наших захисників вогнем з великокаліберного кулемета”, – ідеться у зведенні.

Окрім того, ворог задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил.

Внаслідок підриву ВОГ-17 один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкові поранення.

У штабі повідомили, що воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний.

Про зухвалі та підступні дії російсько-окупаційних військ негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Від початку поточної доби, 6 листопада, станом на 7:00, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців не зафіксовано.