Гед-лайнером Львівського безпекового форуму буде заступниця генсека НАТО.

Цьогорічний Львівський безпековий форум відкриє заступниця генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії Байба Браже.

Про це йдеться у повідомленні від організаторів форуму.

Відкриття форуму відбудеться 9 листопада. Через карантинні обмеження цьогорічна конференція у галузі міжнародної безпеки матиме формат експертного онлайн-марафону.

Львівський безпековий форум 2020 року присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню сттратегії безпеки в Чорному морі.

Серед спікерів – заступник генерального секретаря НАТО в 2012-2016 роках Александр Вершбоу, командувач ВМС України в 2016-2020 рр. Ігор Воронченко, президент Jamestown Foundation Глен Говард, британський публіцист Пітер Помаранцев та інші.

Загалом, з 9 по 14 листопада відбудеться 6 вебінарів, які стосуватимуться міжнародної безпеки у пост-ковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Zbruč є інформаційним партнером цьогорічного Lviv Security Forum, поруч із "Українським тижнем", "Цензор.Нет", "24 каналом", "Фактором безпеки", "Громадським радіо", Zaxid.net. Форум відбувається за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

Зареєструватися для участі в форумі можна на інтернет-сторінці: lvivsecurityforum.org.