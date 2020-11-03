"Віднайдення цінностей": Львівський безпековий форум оголосив фокусну тему.

Львівський безпековий форум цього року пройде у форматі експертного онлайн-марафону. На щорічну міжнародну експертну подію в галузі міжнародної безпеки, котра відбуватиметься 9-14 листопада, зареєструвалося вже понад 150 учасників з 15 країн світу.

Фокусна тема цьогорічного форуму – віднайдення цінностей у новому світовому порядку.

"Інтерес до форуму з кожним роком зростає, бо в Україні, на жаль, не так багато майданчиків для відвертої дискусії, куди запрошують не лише політиків, а й різноманітних фахівців із галузей, що межують з безпекою. Тут зустрічаються і спільно думають юристи, міжнародники, економісти, військові, політики, представники уряду, громадського сектору", – коментують організатори.

Незважаючи на те, що учасники не зможуть фізично приїхати до Львова для участі у форумі, організатори запрошують усіх охочих до участі в онлайн-дискусіях: пропоновані для обговорення теми стосуються не лише експертного кола, а є цікавими і для широкої публіки.

"В рамках онлайн-марафону можна буде послухати міжнародних та українських експертів, поставити запитання та отримати відповіді щодо актуальних тем. Як віднайти втрачені цінності міжнародного світового порядку? Чи може нова модель співпраці між країнами Чорного моря стати захистом від подальшої агресії Росії в регіоні? Чи може захист людської інформаційної ідентичності стати новою спільною цінністю?", – зазначають організатори.

Zbruč є інформаційним партнером цьогорічного Lviv Security Forum, поруч із "Українським тижнем", "Цензор.Нет", "24 каналом", "Фактором безпеки", "Громадським радіо", Zaxid.net. Форум відбувається за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

Зареєструватися для участі в форумі можна на інтернет-сторінці: lvivsecurityforum.org.

ПРОГРАМА

ВЕБІНАР 1 (9 ЛИСТОПАДА, 17:00 - 19:00 ЗА КИЄВОМ) – COVID-19 І ВИКЛИКИ ДЛЯ МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ

Які наслідки пандемії COVID-19 для міжнародного безпекового світового порядку і ліберальних цінностей? Які старі та нові виклики для безпеки в умовах глобальної ізоляції, Що нова російська Конституція означає для існуючого світового порядку?

Модератор: Оксана Сироїд, співголова Львівського безпекового форуму, лідерка політичної партії "Об’єднання «Самопоміч»"

Спікери: Ген.майор Богуслав Пасек, професор Краківського університету (Польща); Юліан Кіфу, професор Національного університету оборони та асоційований професор Національної школи політичних та адміністративних студій в Бухаресті (Румунія); Коллен Денні, регіональний менеджер Програми в Європі організації Spirit of America (США); Олександр Фільц, президент Української спілки психотерапевтів (Україна).

ВЕБІНАР 2 (10 ЛИСТОПАДА, 17:00 - 19:00 ЗА КИЄВОМ) – БЕЗПЕЧНИЙ ТА ПРОЦВІТАЮЧИЙ РЕГІОН ЧОРНОГО МОРЯ: ВІЗІЯ СПІЛЬНОГО МАЙБУТНЬОГО

Чи агресивні дії Росії у Чорному морі та гібридна агресія в регіоні справді сприймається як спільний виклик? Які перешкоди та суперечки стримують країни від тіснішої співпраці і як їх можна подолати? Яка візія майбутнього регіону з огляду на інтереси країн?

Модератори: Ген.-лейт. Бен Ходжес, співголова Львівського безпекового форуму, керівник програми Першинга із стратегічних досліджень, Центр дослідження європейської політики (СЕРА) (США); Ганна Шелест, кандидат наук, головний редактор видання UA:Ukraine Analytica. Член правління Ради міжнародних відносин "Українська призма" (Україна).

Спікери: Дімітріос Тріантафілу, Директор Центру міжнародних та Європейських студій Університету Кадіра Хаса в Стамбулі (Греція); Мустафа Айдин, президент Ради міжнародних відносин Туреччини, професор з міжнародних відносин Університету Кадіра Хаса в Стамбулі (Туреччина); Павло Лакійчук, Центр глобалістики ХХІ (Україна), Сонер Кагапті, директор програми дослідження Тучеччини при Вашингтонському університету політики Близького Сходу (США), Бату Кутелія, віце-президент Атлантичної ради Грузії, співробітник програми the Next Generation Leader fellow при Інституті міжнародного лідерства МакКейна (Грузія).

ВЕБІНАР 3 (11 ЛИСТОПАДА, 17:00 - 19:00 ЗА КИЄВОМ) – БЕЗПЕЧНИЙ ТА ПРОЦВІТАЮЧИЙ РЕГІОН ЧОРНОГО МОРЯ: ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ ТА ВСЕОХОПНОЇ СИСТЕМИ КОЛЕКТИВНОЇ БЕЗПЕКИ

Які основні кроки на шляху до реалізації візії безпечного та процвітаючого регіону Чорного моря? Як можна спільними зусиллями стримувати агресивну політику Росії в регіоні Чорного моря? Як окремі країни мають співпрацювати між собою, а таж із США та НАТО для досягнення спільних цілей?

Модератори: Ген.-лейт. Бен Ходжес, співголова Львівського безпекового форуму, керівник програми Першинга із стратегічних досліджень, Центр дослідження європейської політики (СЕРА) (США); Ганна Шелест, кандидат наук, головний редактор видання UA:Ukraine Analytica. Член правління Ради міжнародних відносин "Українська призма" (Україна).

Спікери: адмірал Ігор Воронченко, командувач Військово-морських сил України в 2016-2019 рр. (Україна), посол Александр Вершбоу, почесний співробітник Центру Стратегії та безпеки Скавкофта Атлантичної ради (США), доктор Сергат Гувенц, професор з міжнародних відносин Університету Кадіра Хаса (Туреччина), Шота Гвінерія, викладач Балтійського оборонного коледжу (Грузія), доктор Мірсея Міндреску, бригадний генерал (у відст.), колишній директор із стратегічного планування генерального штабу Румунії, керівник Центру спільного аналізу та вивчення уроків в Лісабоні, Директор національного коледжу оборони (Румунія), Докрот Дімітар Бечев, старший науковий співробітник Атлантичної ради, директор Інституту Європейської політики, Софія (Болгарія), Алла Гурська, експерт аналітичного центу Jamestown Foundation, молодший експерт Міжнародного центру вивчення політики (Україна/США); Глен Ховард, президент аналітичного центру Jamestown Foundation (США).

ВЕБІНАР 4 (12 ЛИСТОПАДА, 17:00 - 19:00 ЗА КИЄВОМ) – ПОБУДОВА БЕЗПЕЧНОГО ТА ПРОЦВІТАЮЧОГО РГІОНУ ЧОРНОГО МОРЯ: КРЕШ ТЕСТ ДЛЯ НАПРАЦЮВАНЬ ФОРУМУ

Публічне інтерв'ю генерал-лейтенанта Бена Ходжеса

ВЕБІНАР 5 (13 ЛИСТОПАДА, 17:00 - 19:00 ЗА КИЄВОМ) – ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПЕРЛ ГАРБОР ПОПЕРЕДУ – ЯК ЗРОЗУМІТИ ЗАГРОЗИ І ЇХ НАСЛІДКИ

Які інформаційні виклики для безпеки виявила пандемія і як їх можна подолати? Які міжнародні зусилля необхідні для захисту персональної інформаційної ідентичності?

Модератор: Оксана Сироїд, співголова Львівського безпекового форуму, лідерка політичної партії "Об’єднання «Самопоміч»"

Спікери: Франц Герадтс, Governance and Integrity (Нідерланди), Даля Банкаускайте, закордоний науковий співробітник Програми демократичної стійкості Центру вивчення європейської політики (CEPA) (Литва), Антоніна Черевко, Членкиня правління Незалежної медійної ради (Україна), Пітер Помаранцев, старший науковий співробітник університету Джона Хопкінса, співдиректор ініціативи Arena (Велика Британія).



ВЕБІНАР 6 (14 ЛИСТОПАДА, 17:00 - 19:00 ЗА КИЄВОМ) – ПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК ОСНОВА НОВОГО СВІТОВОГО ПОРЯДКУ

Які інформаційні виклики для безпеки виявила пандемія і як їх можна подолати? Які міжнародні зусилля необхідні для захисту персональної інформаційної ідентичності?

Модератор: Оксана Сироїд, співголова Львівського безпекового форуму, лідерка політичної партії "Об’єднання «Самопоміч»"

Спікери: Флемінг Сплідсбоель Гансен, Данський інститут міжнародних досліджень (Данія), Аля Шандра, головний редактор Euromaidan Press (Україна), Дмитро Золотухін, засновник Інституту постінформаційного суспільтва (Україна), Віталій Сич, головний редактор видання "Новое Время" (Україна)