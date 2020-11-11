НАТО вважає COVID-19 прикладом непередбачуваних загроз.

 

Організація Північноатлантичного договору сприймає коронавірусну хворобу як приклад неординарних загроз для людства.

 

Про це заявила заступниця помічника Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії та комунікації Кармен Ромеро під час своєї доповіді на Львівському безпековому форумі.

 

 

"COVID-19 додав непередбачуваності до й без того дуже складного стану світової безпеки, в якому дії Росії, ріст глобального лідерства Китаю, тероризм, міграція, руйнівні технології, що стають зброєю, продовжують становити загрозу євроатлантичній безпеці", – заявила Ромеро.

 

Вона додала, що "протягом останніх семи місяців існуючі виклики безпеці нікуди не зникали", але навпаки "багато в чому вони посилилися та прискорилися, ускладнюючи ситуацію навколо світової безпеки".

 

"Коронавірус нагадав нам про те, що мусимо завжди бути готовими до непередбачуваного", – підкреслила пані експерт.

 

"Пандемія – це безпрецедентний виклик перед нашими націями. І вона має надзвичайний вплив населення та економіку. Ця глобальна криза показує, як те, що розпочалося з іншого боку світу, може мати надзвичайний вплив на нас усіх – на НАТО і на такі партнерські країни, як ви, Україна", – пояснила Кармен Ромеро.

 

Учасниця форуму з Брюсселя повідомила, що генеральний cекретар Організації Північноатлантичного договору запровадив місію НАТО-2030, у рамках якої Альянс буде підсилено. "НАТО мусить залишатися сильним мілітарно, але також і глобально. Ми знаємо, що потужне військове забезпечення є важливим елементом безпеки, але наша військова складова не може бути сильною без сильного та відпірного суспільства", – прокоментувала пані Ромеро.

 

Представниця Альянсу поінформувала, що Північноатлантичний альянс надає конкретну допомогу як своїм членам, так і країнам-партнерам у боротьбі з коронавірусом. Підготовка до другої хвилі пандемії почалася ще в червні. Альянс організував запаси необхідних матеріалів та медобладнання. Низка країн отримали апарати штучної вентиляції легенів.

 

Водночас Ромеро підкреслила, що поруч з новими завданням НАТО має залишатися готовим виконувати місії в гарячих точках і бути могутньою політичною силою.

 

Нагадаємо, Львівський безпековий форум цього року проходить в онлайн-режимі через епідеміологічну ситуацію. Фокусна тема – "Віднайдення нових цінностей для світу".

 

11.11.2020

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