Єрмак підтвердив: Для Донбасу готують вільну економічну зону.

 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак підтвердив, що влада має намір створити вільну економічну зону на Донбасі. Водночас Банкова ініціює створення ВЕЗ і в одній із областей Західної України.

 

Про це Єрмак сказав у інтерв'ю телеканалу "1+1".

 

 

 

"Ми плануємо створити не тільки вільну економічну зону на Донбасі, а й ще іншу вільну економічну зону в Західній Україні. Сьогодні ці дві зони, дві економічні можливості також повинні спрацювати на об'єднання країни, на рівність можливостей, які ми хочемо сьогодні надати... Це питання ще вирішується, але це буде одна із західних областей", – повідомив Єрмак.

 

Нагадаємо, напередодні голова української делеґації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що Україна погодиться на створення вільної економічної зони на Донбасі. "Без неї відновити там економіку буде неможливо. І ця вільна економічна зона, згідно з нашим баченням, повинна діяти десь орієнтовно до 2050 року. Розрахунки показують, що цей час дозволить привести регіон Донбасу до нормального стану", – сказав Кравчук.

 

Президент України Володимир Зеленський виносив питання про вільну економічну зону на Донбасі на "всенародне опитування", котре ініціював у день голосування на місцевих виборах 25 жовтня.

 

Обґрунтовуючи ініціативу Зеленського, Офіс Президента коментував: "Потрібно створювати нову мотивацію для населення, нові робочі місця, нові перспективні бізнеси та впроваджувати спеціальні інструменти для залучення на Донбас інвесторів і зацікавлення людей і бізнесів залишатися працювати саме на цій території. Прискорений економічний розвиток з нашого боку лінії розмежування на Донбасі може бути й наочним аргументом для абсолютно всіх мешканців тимчасово окупованої території обирати саме Україну".

 

Водночас, навіть серед лояльних до Президента Зеленського респондентів ідея ВЕЗ під час "опитування" набрала лише 46,7%.

 

06.11.2020

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