Республіканці звинуватили Google в підігруванні демократам.

За твердженням сенаторів-республіканців, пошукова система цілеспрямовано розсилала повідомлення про вибори тільки користувачам-лібералам.

Гендиректор Google Сундар Пічаї

Сенатори-республіканці Майк Лі (Mike Lee) з Юти, Рон Джонсон (Ron Johnson) з Техасу і Тед Круз (Ted Cruz) з Вісконсина в четвер, п’ятого листопада, надіслали листа генеральному директорові компанії Google Сундарові Пічаї (Sundar Pichai). Вони попросили його прокоментувати результати незалежного дослідження, яке нібито засвідчило, що Google розсилав повідомлення зі закликами проголосувати на президентських виборах тільки тим користувачам, котрих пошукова система вважає лібералами. Лист сенаторів було опубліковано на сайті Сенату США.

Напередодні виборів доктор Річард Епштайн (Robert Epstein), старший психолог-дослідник Американського інституту поведінкових досліджень і технологій, провів дослідження тенденцій розсилок Google політичних повідомлень. У ньому взяли участь 773 інтернет-користувачі, котрі дотримуються різних політичних поглядів. У звіті говориться, що з 26-го до 29-го жовтня повідомлення про необхідність голосування на президентських виборах отримали тільки користувачі, які дотримуються ліберальних політичних поглядів.

«Консерватори ж не отримали жодного нагадування про голосування. Такий тип тарґетування, якщо він присутній по всій країні, здатен змінити мільйони голосів, зокрема через те, що домашню сторінку Google у США переглядають 500 мільйонів разів на день», – наголошено в листі.

«Твердження доктора Епштейна здаються достовірними і дуже тривожними. Якщо Google дійсно розсилав повідомлення цілеспрямовано для того, щоб допомогти демократам виграти вибори, то це було нечесно щодо Конґресу і стало обманом незліченної кількості американців», – заявив сенатор Лі.

«Google та інші велетенські соцмережі сконцентрували в своїх руках занадто багато влади, і цей приклад маніпуляції в дусі Великого брата Орвелла демонструє, що Конґрес повинен усунути цю серйозну загрозу нашій демократії і свободі», – заявив Джонсон.

На думку Теда Круза, висновки дослідника «викликають серйозні побоювання з приводу зловживання Google своєю владою і його готовності маніпулювати своєю платформою, щоб допомогти Джо Байдену стати президентом».

Республіканці вимагають від гендиректора Google відповісти, навіщо і яким чином керована ним платформа маніпулювала поведінкою користувачів, щоб вплинути на результат виборів.